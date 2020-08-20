قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات
ترفع علم بنما ولم يتضح عدد أفراد طاقمها وجنسياتهم
أبلغ حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلّة، موسى صلاح، "رويترز" اليوم (الخميس)، بأن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما.
وذكر "صلاح" أن السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء مقديشو عندما هاجمها ستة قراصنة ليل أمس.
وأضاف أنه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم.
منطقة جاردافو
قراصنة صوماليون
قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-20
أبلغ حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلّة، موسى صلاح، "رويترز" اليوم (الخميس)، بأن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما.
وذكر "صلاح" أن السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء مقديشو عندما هاجمها ستة قراصنة ليل أمس.
وأضاف أنه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
06:01 PM
قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات
ترفع علم بنما ولم يتضح عدد أفراد طاقمها وجنسياتهم
أبلغ حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلّة، موسى صلاح، "رويترز" اليوم (الخميس)، بأن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما.
وذكر "صلاح" أن السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء مقديشو عندما هاجمها ستة قراصنة ليل أمس.
وأضاف أنه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم.