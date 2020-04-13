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نتيجة الفحص الطبي لرئيس الوزراء البريطاني.. "سلبية"

تعافي كلياً من فيروس "كورونا"

خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".

ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.

فيروس كورونا الجديد

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نتيجة الفحص الطبي لرئيس الوزراء البريطاني.. "سلبية"
سبق

خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".

ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:05 PM

نتيجة الفحص الطبي لرئيس الوزراء البريطاني.. "سلبية"

تعافي كلياً من فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,521

خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".

ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.

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