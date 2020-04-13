نتيجة الفحص الطبي لرئيس الوزراء البريطاني.. "سلبية"

خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".
ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.
خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".
ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.
فيروس كورونا الجديد
خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".
ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.
خضع رئيس الوزراء البريطاني وريس جونسون لفحص طبي جديد، وجاءت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن "جونسون" تعافي كلياً من فيروس "كورونا".
ونصح الأطباء "جونسون" ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.