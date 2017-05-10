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الكويت.. شفاء 107 حالات جديدة  من "كورونا"

"الصحة": العدد يرفع إجمالي المتعافين إلى 2729

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. شفاء 107 حالات جديدة  من "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
02:05 PM

الكويت.. شفاء 107 حالات جديدة  من "كورونا"

"الصحة": العدد يرفع إجمالي المتعافين إلى 2729

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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