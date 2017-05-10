أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة. وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت.. شفاء 107 حالات جديدة من "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-10 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 02:05 PM

الكويت.. شفاء 107 حالات جديدة من "كورونا" "الصحة": العدد يرفع إجمالي المتعافين إلى 2729





A A A





2 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.