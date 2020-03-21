متحدث "الصحة": العديد من الأرواح بالعالم تُفقد بسبب التساهل والاستهتار.. ابقوا في منازلكم

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة تكاتف الجميع ضد وباء "كورونا".

ونبّه خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى خطورة التجمعات، مؤكداً أنها سبب في انتشار الفيروس.

وقال: "التجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة".

وأضاف: "العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار".

وقال: "أوجه رسالة للجميع ابقوا في منازلكم أكبر قدر ممكن، وابتعدوا عن مخاطر التجمعات، هذه أهم توصية في هذه المرحلة تحمي الجميع بإذن الله، وتجعلهم في حالة صحية آمنة قدر الإمكان، الوباء والتفشي الحالي بالعالم أمر خطير، وليس بالهين، أرواح تُفقد بسبب التساهل والاستهتار".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن غالبية الحالات المسجلة كانت ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، وهذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها".

تابع: "من هذا المنبر أدعو الجميع إلى البقاء في منازلهم؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوماً.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس "كورونا" الجديد والمتوفر على تطبيق "موعد".



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