المنتخب السعودي لكرة السلة يفتتح مشوار تصفيات كأس العالم أمام الأردن

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة نظيره الأردني في العاصمة الأردنية عمان.



ويسعى للفوز وتعزيز حظوظه في بداية مشواره بالتصفيات التي يلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، ونظامها الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين "اليابان والفلبين".



وقدم الأخضر نفسه بقوة في تصفيات البطولة الآسيوية، ليحجز لنفسه مقعداً ضمن أفضل 16 منتخباً في القارة، واكتسب خبرة جيدة بعد سلسلة مشاركات آسيوية وعربية وخليجية، ويعد اللقاء مهماً له في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم لكرة السلة، التي استعد لها من خلال معسكر داخلي في محافظة جدة خاض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره البحريني.



في المقابل أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، أن أحمد الدويري نجم المنتخب والمحترف في الدوري التركي، لن يشارك خلال مباراتي السعودية ذهابًا في عمان والمقررة غدًا الخميس وإيابًا الاثنين المقبل في جدة.



وأوضح الاتحاد الأردني عبر حسابه الرسمي في "فيس بوك" مساء الخميس، أن الدويري لن يشارك في المباراتين ضد السعودية، دون أن يكشف عن الأسباب وراء غيابه، وإذا ما كان ناديه قد منع مشاركته.



ولفت الاتحاد الأردني أن غياب الدويري سيعوضه المجنس الأمريكي بوهانون، رغم أن الأخير يعاني من إصابة طفيفة.



في حين ستكون مواجهة الإياب بين المنتخبين يوم الاثنين الـ29 من نوفمبر الجاري على الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بجدة.