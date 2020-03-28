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ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 325 وحصيلة الإصابات 48582

أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 55 حالة وفاة، وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك ووفق "رويترز"، يرتفع عدد الوفيات بـ "كورونا" في ألمانيا، إلى 325، وحصيلة الإصابات 48582.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 55 حالة وفاة، وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك ووفق "رويترز"، يرتفع عدد الوفيات بـ "كورونا" في ألمانيا، إلى 325، وحصيلة الإصابات 48582.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:13 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:46 PM

ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 325 وحصيلة الإصابات 48582

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,259

أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 55 حالة وفاة، وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك ووفق "رويترز"، يرتفع عدد الوفيات بـ "كورونا" في ألمانيا، إلى 325، وحصيلة الإصابات 48582.

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