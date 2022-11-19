مطار الملك عبدالعزيز يحتفل بمناسبة الیوم الوطني العُماني الـ "49"

تعبیرًا عن عمق العلاقات الأخویة بین البلدین الشقیقین

شارك مطار الملك عبد العزيز الدولي المسافرين العمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني لسلطنة عُمان الـ 49، تعبیرًا عن عمق العلاقة الأخویة بین البلدین الشقیقین. حيث أُقیمت العدید من الفعالیات الترحيبية في مختلف صالات المطار.

واستقبل موظفو المطار بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس سليمان البسام، ومساعد الرئيس لخدمات طيران الحج والعمرة المهندس عبد الله الريمي، ومدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، وذلك بحضور مدير عام الصالة (1) يوسف عطية، وعددٍ من قيادات المطار، المسافرين العمانيين القادمين إلى المملكة بالهدايا التذكارية، كما تم نشر العبارات الترحيبية الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار.

من جانب آخر قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إن هذا الاحتفال جاء مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز للإخوة الأشقاء في سلطنة عُمان بمناسبة احتفالاتهم باليوم الوطني الـ49، متمنیًا للشعب العُماني الشقیق التقدم والازدهار في كل المجالات، ومؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.