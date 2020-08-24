أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف

منذ بدء العمل تُقدم من خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في محافظة الطائف 30203 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الطائف" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.