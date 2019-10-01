بين فاجعة "الفغم" وفيديو عزاء "آل علي" .. "الشثري" سائلاً المغفرة: نزغة شيطان

قال: الحمد لله الذي جعلنا بهذه البلاد نقدم للعالم نموذجاً مماثلاً للنموذج النبوي واللحمة

حَمَدَ المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ الله -عزّ وجلّ- على ما وفق بِه هذه البلاد- المملكة العربية السعودية- قيادة وشعباً من تلاحم وتعاون ومحبة وتآخٍ وعلاقة فريدة في السراء والضراء، تتجلى في أجمل صورها وأسمى معانيها ولا سيما في وقت الشدائد والمصاعب؛ ما يجعلها تقدم للعالم نموذجاً مماثلاً للنموذج النبوي في علاقة فريدة بتواصي الناس وتعازيهم ولحمة بعضهم لبعضهم الآخر.

جاء ذلك في كلمة لـ "الشثري"؛ بعد مشاركته في دفن اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-مساء الأحد الماضي بمقبرة شهداء الحرم في الشرائع، بمكة المكرّمة بعد أن أُديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء، وقال: "غفر الله لهما، نقدم التعازي لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده، ولجميع ذوي الشهيد، وأسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لهما جميعاً، هما أخوان بينهما عشرة طويلة، ومحبة على مدى طويل، جاءت بينهما نزغة شيطان، ولكن الحمد لله لا يؤثر هذا في علاقات الناس".

وأضاف: "شهدنا اليوم في هذا الموقف علاقة فريدة بين أفراد الشعب السعودي عسكريهم مع مدنيهم قبائل شتى ومن مناطق مختلفة كلهم بينهم مودة ومحبة كلهم يريد أن يشارك تعزية لأسرة الفقيد غفر الله له وأسكنه فسيح جناته".

وتابع: "الحمد لله الذي جعلنا في هذه البلاد نقدم للعالم نموذجاً مماثلاً للنموذج النبوي بقبر الموتى وتواصي الناس وتعازيهم ولحمة بعضهم لبعضهم الآخر انطلاقا من قوله ﷺ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".

وأشاد مغرِّدون بما بذله المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ من جهدٍ كريمٍ ودورٍ عظيمٍ في تهدئة للنفوس وجمعٍ للكلمة؛ حيث لاحظ الناس في مقطع فيديو في أثناء صلاة الجنازة على الفقيد الفغم -رحمه الله- في المسجد الحرام طلبه منهم الانصراف لصلاة تحية المسجد ثم جذب يد والد القاتل لأجل السلام على والد المقتول!

ورصد مقطع الفيديو الذي التقطه الإعلامي السعودي "محمد الشقاء"؛ قبل أداء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم؛ في المسجد الحرام، الأحد، حضور الدكتور مشعل آل علي؛ والد مرتكب جريمة القتل، حيث شارك أسرة وذوي الفقيد الصلاة والعزاء والمواساة، وظهر من خلال الفيديو لحظة مواساة الدكتور آل علي؛ لوالد الفقيد بداح الفغم.