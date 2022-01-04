تعرّف على المواصفات الاستثنائية في أول هاتف يتم إطلاقه في 2022

تستعد شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، لأن تستمر في ريادتها بإطلاقها أول هاتف ذكي في عام 2022، بمواصفات استثنائية.

وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "وان بلس" تنوي أن تكشف خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم 11 يناير، عن هاتفها الرائد الجديد "وان بلس 10 برو".

ومن المتوقع أن يأتي هاتف "وان بلس 10 برو" الجديد بشاشة قياسها 6.7 بوصة بمعدلات تحديث عالية، وبأحدث معالج في السوق من الجيل الثامن لمعالجات "سنابدراجون" فائقة السرعة من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.

وستزود "وان بلس" هاتفها الجديد بـ3 مستشعرات كاميرا فائقة الدقة، ومستشعر رابع جديد وصفته بأنه سيكون مفاجأة مدوية في عالم كاميرات الهواتف الذكية.

وتشير "وان بلس" إلى أن كل تلك المزايا ستكون بسعر متوسط ومنافس بصورة كبيرة للهواتف الأخرى مثل "آيفون" و"سامسونج" و"هواوي".

وسيتم إطلاق هاتف "وان بلس 10 برو" أولًا في السوق الصينية يوم 11 يناير، ثم سيتم طرحه في باقي دول العالم بصورة تدريجية.