"الصحة" تسجِّل 47 إصابة جديدة بكورونا في 9 مدن بمنطقة عسير

بينهم 25 حالة بخميس مشيط و6 في بيشة و5 بالنماص و3 بأبها

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 47 موزعة على 9 مدن تتبع لمنطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 25 حالة، وبيشة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وأبها 3 حالات، ومحايل عسير 2، والبشائر 2، وسبت العلايا 2، وبللسمر حالة واحدة، ووادي ابن هشبل حالة واحدة.