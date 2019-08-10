"تصريف مياه المشاعر" تتعامل بكفاءة مع الحالة المطرية.. الشوارع لم تتأثر

هطلت بغزارة عصر اليوم على مشعر عرفة.. و30 ملم أعلى معدل

تصوير: فهد العنزي

أثبتت شبكة تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة كفاءتها العالية في التعامل مع كمية الأمطار التي هطلت بغزارة عصر اليوم أثناء وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات.

ورصدت عدسة "سبق" بالصور نجاح شبكات التصريف في العديد من المواقع بالمشاعر المقدسة، التي استوعبت معدل الأمطار؛ إذ لم تتأثر الشوارع بكمية الأمطار التي هطلت بغزارة؛ وهو ما أثبت جودة وكفاءة الشبكات في التعامل مع الحالة.

وأكمل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مستغلين يومهم بالدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى؛ إذ رفع الحجاج أيديهم متضرعين بالدعاء أثناء الأمطار.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن كمية هطول الأمطار على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة"، وكذلك مكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها (30 ملم)، وذلك على مشعر عرفة.

وكانت المشاعر المقدسة قد شهدت أمطارًا غزيرة خلال وقوف الحجاج بمشعر عرفات في مشهد مهيب.