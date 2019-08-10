النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تصريف مياه المشاعر" تتعامل بكفاءة مع الحالة المطرية.. الشوارع لم تتأثر

هطلت بغزارة عصر اليوم على مشعر عرفة.. و30 ملم أعلى معدل

تصوير: فهد العنزي

أثبتت شبكة تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة كفاءتها العالية في التعامل مع كمية الأمطار التي هطلت بغزارة عصر اليوم أثناء وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات.

ورصدت عدسة "سبق" بالصور نجاح شبكات التصريف في العديد من المواقع بالمشاعر المقدسة، التي استوعبت معدل الأمطار؛ إذ لم تتأثر الشوارع بكمية الأمطار التي هطلت بغزارة؛ وهو ما أثبت جودة وكفاءة الشبكات في التعامل مع الحالة.

وأكمل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مستغلين يومهم بالدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى؛ إذ رفع الحجاج أيديهم متضرعين بالدعاء أثناء الأمطار.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن كمية هطول الأمطار على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة"، وكذلك مكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها (30 ملم)، وذلك على مشعر عرفة.

وكانت المشاعر المقدسة قد شهدت أمطارًا غزيرة خلال وقوف الحجاج بمشعر عرفات في مشهد مهيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تصريف مياه المشاعر" تتعامل بكفاءة مع الحالة المطرية.. الشوارع لم تتأثر
سبق

تصوير: فهد العنزي

أثبتت شبكة تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة كفاءتها العالية في التعامل مع كمية الأمطار التي هطلت بغزارة عصر اليوم أثناء وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات.

ورصدت عدسة "سبق" بالصور نجاح شبكات التصريف في العديد من المواقع بالمشاعر المقدسة، التي استوعبت معدل الأمطار؛ إذ لم تتأثر الشوارع بكمية الأمطار التي هطلت بغزارة؛ وهو ما أثبت جودة وكفاءة الشبكات في التعامل مع الحالة.

وأكمل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مستغلين يومهم بالدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى؛ إذ رفع الحجاج أيديهم متضرعين بالدعاء أثناء الأمطار.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن كمية هطول الأمطار على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة"، وكذلك مكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها (30 ملم)، وذلك على مشعر عرفة.

وكانت المشاعر المقدسة قد شهدت أمطارًا غزيرة خلال وقوف الحجاج بمشعر عرفات في مشهد مهيب.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:48 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:41 PM

"تصريف مياه المشاعر" تتعامل بكفاءة مع الحالة المطرية.. الشوارع لم تتأثر

هطلت بغزارة عصر اليوم على مشعر عرفة.. و30 ملم أعلى معدل

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
2,565

تصوير: فهد العنزي

أثبتت شبكة تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة كفاءتها العالية في التعامل مع كمية الأمطار التي هطلت بغزارة عصر اليوم أثناء وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات.

ورصدت عدسة "سبق" بالصور نجاح شبكات التصريف في العديد من المواقع بالمشاعر المقدسة، التي استوعبت معدل الأمطار؛ إذ لم تتأثر الشوارع بكمية الأمطار التي هطلت بغزارة؛ وهو ما أثبت جودة وكفاءة الشبكات في التعامل مع الحالة.

وأكمل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مستغلين يومهم بالدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى؛ إذ رفع الحجاج أيديهم متضرعين بالدعاء أثناء الأمطار.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن كمية هطول الأمطار على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة"، وكذلك مكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها (30 ملم)، وذلك على مشعر عرفة.

وكانت المشاعر المقدسة قد شهدت أمطارًا غزيرة خلال وقوف الحجاج بمشعر عرفات في مشهد مهيب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,667
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,659
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,750

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة