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محامي طبيب تكميم المواطنة بالطائف يكشف: موكلي لديه تصريح.. وغير مخطئ

لا تزال التحقيقات وإجراءات القضية مستمرة

كشف مكتب المحامي عبدالله المالكي، الوكيل الشرعي للطبيب الذي أجرى عملية التكميم لسيدة ثلاثينية بأحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى بالطائف، وتوفيت لاحقًا، إن الطبيب يعمل بصورة نظامية، ومرخَّص استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة، كما أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود تقصير من الطبيب الذي أجرى عملية التكميم، وما زالت التحقيقات وإجراءات القضية مستمرة.

وبيّن المحامي أن مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته من القواعد الأساسية في الشريعة؛ ولذلك ظهر النظام الأساسي للحكم في السعودية بأنه لا يجوز التعدي على أي شخص حتى يصدر الحكم النهائي بإدانته. مشيرًا إلى أننا لا ننسى أن نشير إلى أنهم لديهم الثقة التامة في نزاهة لجنة التحقيق المشكَّلة من قِبل مدير الشؤون الصحية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها إدارة المتابعة الفنية بصحة الطائف في إظهار الحقائق، وإنصاف موكلنا بعد النظر فيما أدلى به من أقوال أثناء التحقيق معه في هذه القضية من الجوانب كافة، ودراسة الأوراق كافة المقدمة من قِبله أثناء التحقيق معه.

وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قد قال في تقرير نشرته "سبق" باسم الزميل متعب البقمي: إن لجنة تحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية للهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف الربيعي بأن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أيٌّ من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل مَن يدعي أو يعلن عمليات من هذا النوع، كما أن إدارة العلاقات والإعلام بالتعاون مع إدارة الالتزام تعمل على رصد الإعلانات وما يروَّج له إعلاميًّا عن مثل هذه العمليات، وإيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين، ونتطلع لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع، وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة؛ ولذلك كان الرقم 937 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.

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محامي طبيب تكميم المواطنة بالطائف يكشف: موكلي لديه تصريح.. وغير مخطئ
سبق

كشف مكتب المحامي عبدالله المالكي، الوكيل الشرعي للطبيب الذي أجرى عملية التكميم لسيدة ثلاثينية بأحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى بالطائف، وتوفيت لاحقًا، إن الطبيب يعمل بصورة نظامية، ومرخَّص استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة، كما أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود تقصير من الطبيب الذي أجرى عملية التكميم، وما زالت التحقيقات وإجراءات القضية مستمرة.

وبيّن المحامي أن مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته من القواعد الأساسية في الشريعة؛ ولذلك ظهر النظام الأساسي للحكم في السعودية بأنه لا يجوز التعدي على أي شخص حتى يصدر الحكم النهائي بإدانته. مشيرًا إلى أننا لا ننسى أن نشير إلى أنهم لديهم الثقة التامة في نزاهة لجنة التحقيق المشكَّلة من قِبل مدير الشؤون الصحية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها إدارة المتابعة الفنية بصحة الطائف في إظهار الحقائق، وإنصاف موكلنا بعد النظر فيما أدلى به من أقوال أثناء التحقيق معه في هذه القضية من الجوانب كافة، ودراسة الأوراق كافة المقدمة من قِبله أثناء التحقيق معه.

وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قد قال في تقرير نشرته "سبق" باسم الزميل متعب البقمي: إن لجنة تحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية للهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف الربيعي بأن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أيٌّ من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل مَن يدعي أو يعلن عمليات من هذا النوع، كما أن إدارة العلاقات والإعلام بالتعاون مع إدارة الالتزام تعمل على رصد الإعلانات وما يروَّج له إعلاميًّا عن مثل هذه العمليات، وإيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين، ونتطلع لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع، وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة؛ ولذلك كان الرقم 937 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
11:42 PM

محامي طبيب تكميم المواطنة بالطائف يكشف: موكلي لديه تصريح.. وغير مخطئ

لا تزال التحقيقات وإجراءات القضية مستمرة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
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5,493

كشف مكتب المحامي عبدالله المالكي، الوكيل الشرعي للطبيب الذي أجرى عملية التكميم لسيدة ثلاثينية بأحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى بالطائف، وتوفيت لاحقًا، إن الطبيب يعمل بصورة نظامية، ومرخَّص استشاري جراحة عامة وجراحة سمنة، كما أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود تقصير من الطبيب الذي أجرى عملية التكميم، وما زالت التحقيقات وإجراءات القضية مستمرة.

وبيّن المحامي أن مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته من القواعد الأساسية في الشريعة؛ ولذلك ظهر النظام الأساسي للحكم في السعودية بأنه لا يجوز التعدي على أي شخص حتى يصدر الحكم النهائي بإدانته. مشيرًا إلى أننا لا ننسى أن نشير إلى أنهم لديهم الثقة التامة في نزاهة لجنة التحقيق المشكَّلة من قِبل مدير الشؤون الصحية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها إدارة المتابعة الفنية بصحة الطائف في إظهار الحقائق، وإنصاف موكلنا بعد النظر فيما أدلى به من أقوال أثناء التحقيق معه في هذه القضية من الجوانب كافة، ودراسة الأوراق كافة المقدمة من قِبله أثناء التحقيق معه.

وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قد قال في تقرير نشرته "سبق" باسم الزميل متعب البقمي: إن لجنة تحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية للهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف الربيعي بأن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أيٌّ من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل مَن يدعي أو يعلن عمليات من هذا النوع، كما أن إدارة العلاقات والإعلام بالتعاون مع إدارة الالتزام تعمل على رصد الإعلانات وما يروَّج له إعلاميًّا عن مثل هذه العمليات، وإيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين، ونتطلع لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع، وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة؛ ولذلك كان الرقم 937 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.

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