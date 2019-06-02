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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول

أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تتواصل لـ9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
06:36 PM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري الأودية والسيول

أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تتواصل لـ9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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