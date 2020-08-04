النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إعلام الإسلامية" يبرز جهود المملكة في موسم الحج عبر الوسائل المحلية والدولية

وثق ٢٥٠ خبرًا صحفيًا و١٥٠٠ صورة فوتوغرافية و1.4 مليون مشاهدة للتغريدات

وثق الفريق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجهود التي قدمتها المملكة في موسم الحج الاستثنائي عبر أكثر من 1500 صورة فوتوغرافية احترافية و100 مقطع فيديو، و250 خبرًا صحفيًا، في إطار الخطة الإعلامية التي نفذتها الوزارة لإبراز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتفصيلاً، نشر الفريق الإعلامي منذ بداية موسم الحج الأخبار الصحفية عبر وكالة الأنباء السعودية ومختلف الصحف المحلية، والصحف الإلكترونية وعدد من الصحف الدولية المقروءة، حيث تضمنت الأخبار تصريحات لوزراء وعلماء ومفتين ورؤساء مشيخات وجامعات وجمعيات إسلامية في قرابة ٩٠ دولة حول العالم تؤيد قرار المملكة بمحدودية الحج.

وسلطت الأخبار الضوء على الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها وبرامجها، إلى جانب نشر أخبار عن انطباعات المسؤولين والحجاج عن حجم الجهود التي قدمتها الدولة في موسم الحج الاستثنائي وتطبيق البروتوكولات الصحية .

وأشرف الفريق الإعلامي على ما يبث في قناة الوزارة في منصة اليوتيوب من محاضرات وكلمات لعلماء ودعاة في برنامج "حج بسلام وأمان" وتزويد المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بمحتوى القناة من المحاضرات الشرعية المتعلقة بالحج والتوعية بخطر كورونا وعرضها عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة تلفزيونية بغرف الحجاج بمشعر منى.

ونشر الفريق الإعلامي ١٠٠ تغريدة عبر حساب الشؤون الإسلامية الرسمي بمنصة تويتر حظيت بمشاهدة قرابة مليون وأربعمائة ألف شخص حول العالم، تضمنت نصائح وتوجيهات ومقاطع فيديو عن الفعاليات والبرامج التي نفذتها الوزارة في موسم الحج.

وقام الفريق بتنسيق وتغطية جولة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الافتراضية والمؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الجولة قبل وصول الحجاج لمشعر عرفات بمشاركة قنوات وصحف محلية ودولية.

وأسهم أيضًا بفتح غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الإعلام عبر إطلاق ثلاثة برامج في التلفزيون السعودي والإذاعات هي "الركن الخامس - مناسك - حديث الحج" والتنسيق للضيوف والمحاور الخاصة في هذه البرامج طيلة أيام الحج، وحظيت تلك الجهود بإشادة واسعة من حجاج بيت الله والمتابعين لتلك البرامج.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إعلام الإسلامية" يبرز جهود المملكة في موسم الحج عبر الوسائل المحلية والدولية
سبق

وثق الفريق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجهود التي قدمتها المملكة في موسم الحج الاستثنائي عبر أكثر من 1500 صورة فوتوغرافية احترافية و100 مقطع فيديو، و250 خبرًا صحفيًا، في إطار الخطة الإعلامية التي نفذتها الوزارة لإبراز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتفصيلاً، نشر الفريق الإعلامي منذ بداية موسم الحج الأخبار الصحفية عبر وكالة الأنباء السعودية ومختلف الصحف المحلية، والصحف الإلكترونية وعدد من الصحف الدولية المقروءة، حيث تضمنت الأخبار تصريحات لوزراء وعلماء ومفتين ورؤساء مشيخات وجامعات وجمعيات إسلامية في قرابة ٩٠ دولة حول العالم تؤيد قرار المملكة بمحدودية الحج.

وسلطت الأخبار الضوء على الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها وبرامجها، إلى جانب نشر أخبار عن انطباعات المسؤولين والحجاج عن حجم الجهود التي قدمتها الدولة في موسم الحج الاستثنائي وتطبيق البروتوكولات الصحية .

وأشرف الفريق الإعلامي على ما يبث في قناة الوزارة في منصة اليوتيوب من محاضرات وكلمات لعلماء ودعاة في برنامج "حج بسلام وأمان" وتزويد المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بمحتوى القناة من المحاضرات الشرعية المتعلقة بالحج والتوعية بخطر كورونا وعرضها عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة تلفزيونية بغرف الحجاج بمشعر منى.

ونشر الفريق الإعلامي ١٠٠ تغريدة عبر حساب الشؤون الإسلامية الرسمي بمنصة تويتر حظيت بمشاهدة قرابة مليون وأربعمائة ألف شخص حول العالم، تضمنت نصائح وتوجيهات ومقاطع فيديو عن الفعاليات والبرامج التي نفذتها الوزارة في موسم الحج.

وقام الفريق بتنسيق وتغطية جولة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الافتراضية والمؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الجولة قبل وصول الحجاج لمشعر عرفات بمشاركة قنوات وصحف محلية ودولية.

وأسهم أيضًا بفتح غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الإعلام عبر إطلاق ثلاثة برامج في التلفزيون السعودي والإذاعات هي "الركن الخامس - مناسك - حديث الحج" والتنسيق للضيوف والمحاور الخاصة في هذه البرامج طيلة أيام الحج، وحظيت تلك الجهود بإشادة واسعة من حجاج بيت الله والمتابعين لتلك البرامج.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:35 AM

"إعلام الإسلامية" يبرز جهود المملكة في موسم الحج عبر الوسائل المحلية والدولية

وثق ٢٥٠ خبرًا صحفيًا و١٥٠٠ صورة فوتوغرافية و1.4 مليون مشاهدة للتغريدات

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
0
51

وثق الفريق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجهود التي قدمتها المملكة في موسم الحج الاستثنائي عبر أكثر من 1500 صورة فوتوغرافية احترافية و100 مقطع فيديو، و250 خبرًا صحفيًا، في إطار الخطة الإعلامية التي نفذتها الوزارة لإبراز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتفصيلاً، نشر الفريق الإعلامي منذ بداية موسم الحج الأخبار الصحفية عبر وكالة الأنباء السعودية ومختلف الصحف المحلية، والصحف الإلكترونية وعدد من الصحف الدولية المقروءة، حيث تضمنت الأخبار تصريحات لوزراء وعلماء ومفتين ورؤساء مشيخات وجامعات وجمعيات إسلامية في قرابة ٩٠ دولة حول العالم تؤيد قرار المملكة بمحدودية الحج.

وسلطت الأخبار الضوء على الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها وبرامجها، إلى جانب نشر أخبار عن انطباعات المسؤولين والحجاج عن حجم الجهود التي قدمتها الدولة في موسم الحج الاستثنائي وتطبيق البروتوكولات الصحية .

وأشرف الفريق الإعلامي على ما يبث في قناة الوزارة في منصة اليوتيوب من محاضرات وكلمات لعلماء ودعاة في برنامج "حج بسلام وأمان" وتزويد المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بمحتوى القناة من المحاضرات الشرعية المتعلقة بالحج والتوعية بخطر كورونا وعرضها عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة تلفزيونية بغرف الحجاج بمشعر منى.

ونشر الفريق الإعلامي ١٠٠ تغريدة عبر حساب الشؤون الإسلامية الرسمي بمنصة تويتر حظيت بمشاهدة قرابة مليون وأربعمائة ألف شخص حول العالم، تضمنت نصائح وتوجيهات ومقاطع فيديو عن الفعاليات والبرامج التي نفذتها الوزارة في موسم الحج.

وقام الفريق بتنسيق وتغطية جولة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الافتراضية والمؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الجولة قبل وصول الحجاج لمشعر عرفات بمشاركة قنوات وصحف محلية ودولية.

وأسهم أيضًا بفتح غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الإعلام عبر إطلاق ثلاثة برامج في التلفزيون السعودي والإذاعات هي "الركن الخامس - مناسك - حديث الحج" والتنسيق للضيوف والمحاور الخاصة في هذه البرامج طيلة أيام الحج، وحظيت تلك الجهود بإشادة واسعة من حجاج بيت الله والمتابعين لتلك البرامج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,128
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,374

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة