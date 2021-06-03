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تتضمن تصميمًا محدثًا.. نسخة جديدة من "ويندوز" على الأبواب

فُرَص مُحَسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال الشركة

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة ساتيا ناديلا، أن الشركة ستطرح نسخة جديدة من برنامج التشغيل "ويندوز" في 24 يونيو الجاري.

وكشف ناديلا أن البرنامج الجديد يتضمن تصميمًا محدثًا لنظام التشغيل، وفرصًا محسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال منتج "ويندوز"، وتغييرات أخرى.

جدير بالإشارة أن مجموعة من مختبري "Windows Insiders" ستحصل أولًا على حق الوصول إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر "ويندوز"؛ فيما سيطرح البرنامج رسميًّا في خريف 2021.

يشار إلى أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تأسست عام 1975 على يد بيل غيتس وبول ألين، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، وهي متخصصة في تطوير البرمجيات، ومن أهم منتجاتها نظام تشغيل "ويندوز".

الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأمريكية ساتيا ناديلا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تتضمن تصميمًا محدثًا.. نسخة جديدة من "ويندوز" على الأبواب
سبق

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة ساتيا ناديلا، أن الشركة ستطرح نسخة جديدة من برنامج التشغيل "ويندوز" في 24 يونيو الجاري.

وكشف ناديلا أن البرنامج الجديد يتضمن تصميمًا محدثًا لنظام التشغيل، وفرصًا محسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال منتج "ويندوز"، وتغييرات أخرى.

جدير بالإشارة أن مجموعة من مختبري "Windows Insiders" ستحصل أولًا على حق الوصول إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر "ويندوز"؛ فيما سيطرح البرنامج رسميًّا في خريف 2021.

يشار إلى أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تأسست عام 1975 على يد بيل غيتس وبول ألين، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، وهي متخصصة في تطوير البرمجيات، ومن أهم منتجاتها نظام تشغيل "ويندوز".

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:34 AM

تتضمن تصميمًا محدثًا.. نسخة جديدة من "ويندوز" على الأبواب

فُرَص مُحَسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة ساتيا ناديلا، أن الشركة ستطرح نسخة جديدة من برنامج التشغيل "ويندوز" في 24 يونيو الجاري.

وكشف ناديلا أن البرنامج الجديد يتضمن تصميمًا محدثًا لنظام التشغيل، وفرصًا محسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال منتج "ويندوز"، وتغييرات أخرى.

جدير بالإشارة أن مجموعة من مختبري "Windows Insiders" ستحصل أولًا على حق الوصول إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر "ويندوز"؛ فيما سيطرح البرنامج رسميًّا في خريف 2021.

يشار إلى أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تأسست عام 1975 على يد بيل غيتس وبول ألين، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، وهي متخصصة في تطوير البرمجيات، ومن أهم منتجاتها نظام تشغيل "ويندوز".

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