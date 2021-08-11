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"إغاثي" الملك يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

استفاد منها 8,400 فرد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2021، ضخّ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 32 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد.

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"إغاثي" الملك يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2021، ضخّ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 32 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:20 PM

"إغاثي" الملك يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

استفاد منها 8,400 فرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2021، ضخّ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 32 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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