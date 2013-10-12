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112 مليون ريال من "الصندوق السعودي" لإعادة إعمار النيبال

لدعم المرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال

وقّع الصندوق السعودي للتنمية في كاتماندو، أمس، اتفاقية قرض بمبلغ (112,500,000) ريال للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال، ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية النيبال.

وقّع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال.

وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في نيبال؛ إلى مبلغ إجمالي قدره (565) مليون ريال.

ويعبّر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة النيبالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب النيبالي الصديق.

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112 مليون ريال من "الصندوق السعودي" لإعادة إعمار النيبال
سبق

وقّع الصندوق السعودي للتنمية في كاتماندو، أمس، اتفاقية قرض بمبلغ (112,500,000) ريال للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال، ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية النيبال.

وقّع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال.

وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في نيبال؛ إلى مبلغ إجمالي قدره (565) مليون ريال.

ويعبّر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة النيبالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب النيبالي الصديق.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:11 AM

112 مليون ريال من "الصندوق السعودي" لإعادة إعمار النيبال

لدعم المرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الصندوق السعودي للتنمية في كاتماندو، أمس، اتفاقية قرض بمبلغ (112,500,000) ريال للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال، ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية النيبال.

وقّع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال.

وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في نيبال؛ إلى مبلغ إجمالي قدره (565) مليون ريال.

ويعبّر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة النيبالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب النيبالي الصديق.

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