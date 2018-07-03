وفاة والدة وكيل الخدمات بأمانة الطائف
توفيت والدة وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي.
وأديت الصلاة على الفقيدة في جامع عبدالله بن العباس، ثم ووري جثمانها الثرى بمقابر العباس.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لعائلة الفقيدة، سائلة الله تعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.
وفاة والدة وكيل الخدمات بأمانة الطائف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-03
توفيت والدة وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي.
وأديت الصلاة على الفقيدة في جامع عبدالله بن العباس، ثم ووري جثمانها الثرى بمقابر العباس.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لعائلة الفقيدة، سائلة الله تعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
04:49 PM
وفاة والدة وكيل الخدمات بأمانة الطائف
توفيت والدة وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي.
وأديت الصلاة على الفقيدة في جامع عبدالله بن العباس، ثم ووري جثمانها الثرى بمقابر العباس.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لعائلة الفقيدة، سائلة الله تعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.