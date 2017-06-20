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أمير الباحة يصدر قرارات بتكليف وكلاء ومحافظين ومستشارين

تَضَمّنت تعيين إبراهيم الشيخ وكيلًا لمحافظ بلجرشي.. ورؤساء مراكز

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عددًا من القرارات الإدارية، بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز.

وتضمّنت القرارات التي أصدرها: تكليف إبراهيم الشيخ وكيلًا لمحافظ بلجرشي، وهزاع بن قرملة وكيلًا لمحافظة قلوة، وعبدالله الطاش وكيلًا لمحافظ المخواة، بالإضافة إلى استمرار عبدالعزيز بن رقوش وكيلًا لمحافظة المندق.

كما تضمّنت القرارات: تكليف صالح راجح الغامدي رئيسًا لمركز بني ظبيان، وتكليف خالد عبدالله ظهران رئيسًا لمركز معشوقة، وتكليف بندر سويلم المطيري رئيسًا لمركز بني كبير، وتكليف سعيد الغيلاني مشرفًا على المركز الشامل بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام مكتبه، وتكليف عبدالرحمن بن ثفيد بالعمل بإدارة المستشارين بالإمارة.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة؛ سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.

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أمير الباحة يصدر قرارات بتكليف وكلاء ومحافظين ومستشارين
سبق

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عددًا من القرارات الإدارية، بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز.

وتضمّنت القرارات التي أصدرها: تكليف إبراهيم الشيخ وكيلًا لمحافظ بلجرشي، وهزاع بن قرملة وكيلًا لمحافظة قلوة، وعبدالله الطاش وكيلًا لمحافظ المخواة، بالإضافة إلى استمرار عبدالعزيز بن رقوش وكيلًا لمحافظة المندق.

كما تضمّنت القرارات: تكليف صالح راجح الغامدي رئيسًا لمركز بني ظبيان، وتكليف خالد عبدالله ظهران رئيسًا لمركز معشوقة، وتكليف بندر سويلم المطيري رئيسًا لمركز بني كبير، وتكليف سعيد الغيلاني مشرفًا على المركز الشامل بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام مكتبه، وتكليف عبدالرحمن بن ثفيد بالعمل بإدارة المستشارين بالإمارة.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة؛ سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:59 AM

أمير الباحة يصدر قرارات بتكليف وكلاء ومحافظين ومستشارين

تَضَمّنت تعيين إبراهيم الشيخ وكيلًا لمحافظ بلجرشي.. ورؤساء مراكز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عددًا من القرارات الإدارية، بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز.

وتضمّنت القرارات التي أصدرها: تكليف إبراهيم الشيخ وكيلًا لمحافظ بلجرشي، وهزاع بن قرملة وكيلًا لمحافظة قلوة، وعبدالله الطاش وكيلًا لمحافظ المخواة، بالإضافة إلى استمرار عبدالعزيز بن رقوش وكيلًا لمحافظة المندق.

كما تضمّنت القرارات: تكليف صالح راجح الغامدي رئيسًا لمركز بني ظبيان، وتكليف خالد عبدالله ظهران رئيسًا لمركز معشوقة، وتكليف بندر سويلم المطيري رئيسًا لمركز بني كبير، وتكليف سعيد الغيلاني مشرفًا على المركز الشامل بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام مكتبه، وتكليف عبدالرحمن بن ثفيد بالعمل بإدارة المستشارين بالإمارة.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة؛ سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.

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