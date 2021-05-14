سيول وبرد وأتربة.. تنبيه متقدم لجازان و12 من محافظاتها و"المدني" تحذر

في حالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً والهطـولات من متـوسـطة إلى غزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جازان ومحافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، وأبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.