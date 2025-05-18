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درع وقاية.. دراسة تثبت فعالية الكمامات للحماية من كورونا

تقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال الفيروس عبر الهواء أو الرذاذ

ألزمت حكومات عدد من دول العالم سكانها بارتداء الكمامات الطبية في المرافق العامة، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت مراراً، في وقت سابق، على أن هذه الخطوة تعد ضرورية للأشخاص من غير المرضى فقط في حال رعايتهم مصابين بالمرض.

يأتي ذلك فيما ذكر فريق علماء في جامعة هونغ كونغ، أنه أثبت الفعالية العالية للكمامات في الحماية من فيروس كورونا المستجد عبر اختبارات أُجريت على فئران الهامستر (الأقداد).

وأوضحت الدراسة، حسبما نقلته صحيفة "China Morning Post"، اليوم الأحد، أن ارتداء الكمامات الطبية قد يقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

وقال فريق العلماء إن هذه الدراسة، التي أجريت على 52 من فئران الهامستر، تعد الأولى من نوعها وأظهرت أن مستوى انتقال الفيروس دون وجود اتصال مباشر، أي عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي أو الجزيئات المحمولة جواً، انخفض عند ارتداء الكمامات بنسبة تصل إلى 75%.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكد العالم البيولوجي في جامعة هونغ كونغ، يوين كووك يونغ؛ أن الاستنتاجات التي أصبحت متاحة للعالم كله "تؤكد أن فعالية ارتداء الكمامات في الحماية من فيروس كورونا ضخمة، إلا أنه شدّد على أن احتمال الإصابة لا يزال قائماً حتى في حال الالتزام بهذا الإجراء.

فيروس كورونا الجديد

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درع وقاية.. دراسة تثبت فعالية الكمامات للحماية من كورونا
سبق

ألزمت حكومات عدد من دول العالم سكانها بارتداء الكمامات الطبية في المرافق العامة، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت مراراً، في وقت سابق، على أن هذه الخطوة تعد ضرورية للأشخاص من غير المرضى فقط في حال رعايتهم مصابين بالمرض.

يأتي ذلك فيما ذكر فريق علماء في جامعة هونغ كونغ، أنه أثبت الفعالية العالية للكمامات في الحماية من فيروس كورونا المستجد عبر اختبارات أُجريت على فئران الهامستر (الأقداد).

وأوضحت الدراسة، حسبما نقلته صحيفة "China Morning Post"، اليوم الأحد، أن ارتداء الكمامات الطبية قد يقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

وقال فريق العلماء إن هذه الدراسة، التي أجريت على 52 من فئران الهامستر، تعد الأولى من نوعها وأظهرت أن مستوى انتقال الفيروس دون وجود اتصال مباشر، أي عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي أو الجزيئات المحمولة جواً، انخفض عند ارتداء الكمامات بنسبة تصل إلى 75%.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكد العالم البيولوجي في جامعة هونغ كونغ، يوين كووك يونغ؛ أن الاستنتاجات التي أصبحت متاحة للعالم كله "تؤكد أن فعالية ارتداء الكمامات في الحماية من فيروس كورونا ضخمة، إلا أنه شدّد على أن احتمال الإصابة لا يزال قائماً حتى في حال الالتزام بهذا الإجراء.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
11:26 AM

درع وقاية.. دراسة تثبت فعالية الكمامات للحماية من كورونا

تقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال الفيروس عبر الهواء أو الرذاذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألزمت حكومات عدد من دول العالم سكانها بارتداء الكمامات الطبية في المرافق العامة، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت مراراً، في وقت سابق، على أن هذه الخطوة تعد ضرورية للأشخاص من غير المرضى فقط في حال رعايتهم مصابين بالمرض.

يأتي ذلك فيما ذكر فريق علماء في جامعة هونغ كونغ، أنه أثبت الفعالية العالية للكمامات في الحماية من فيروس كورونا المستجد عبر اختبارات أُجريت على فئران الهامستر (الأقداد).

وأوضحت الدراسة، حسبما نقلته صحيفة "China Morning Post"، اليوم الأحد، أن ارتداء الكمامات الطبية قد يقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

وقال فريق العلماء إن هذه الدراسة، التي أجريت على 52 من فئران الهامستر، تعد الأولى من نوعها وأظهرت أن مستوى انتقال الفيروس دون وجود اتصال مباشر، أي عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي أو الجزيئات المحمولة جواً، انخفض عند ارتداء الكمامات بنسبة تصل إلى 75%.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكد العالم البيولوجي في جامعة هونغ كونغ، يوين كووك يونغ؛ أن الاستنتاجات التي أصبحت متاحة للعالم كله "تؤكد أن فعالية ارتداء الكمامات في الحماية من فيروس كورونا ضخمة، إلا أنه شدّد على أن احتمال الإصابة لا يزال قائماً حتى في حال الالتزام بهذا الإجراء.

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