وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:51 PM

جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106





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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.