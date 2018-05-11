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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106
سبق

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:51 PM

جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

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