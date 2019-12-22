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وفاة الباحث والمفكر محمد شحرور ونقل جثمانه إلى دمشق

في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

توفي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور، عن عمر يناهز 81 عامًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت صحيفة الدكتور محمد شحرور على "فيسبوك" و"تويتر"، أن جثمان الراحل سيُدفن بمسقط رأسه في دمشق في مقبرة عائلته كما جاء في وصيته.

وولد "شحرور" في العاصمة السورية دمشق عام 1938، ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسًا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

وبدأ أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن.

محمد شحرور أبوظبي

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وفاة الباحث والمفكر محمد شحرور ونقل جثمانه إلى دمشق
سبق

توفي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور، عن عمر يناهز 81 عامًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت صحيفة الدكتور محمد شحرور على "فيسبوك" و"تويتر"، أن جثمان الراحل سيُدفن بمسقط رأسه في دمشق في مقبرة عائلته كما جاء في وصيته.

وولد "شحرور" في العاصمة السورية دمشق عام 1938، ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسًا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

وبدأ أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:20 AM

وفاة الباحث والمفكر محمد شحرور ونقل جثمانه إلى دمشق

في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

A A A
خالد علي - الرياض
1
2,734

توفي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور، عن عمر يناهز 81 عامًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت صحيفة الدكتور محمد شحرور على "فيسبوك" و"تويتر"، أن جثمان الراحل سيُدفن بمسقط رأسه في دمشق في مقبرة عائلته كما جاء في وصيته.

وولد "شحرور" في العاصمة السورية دمشق عام 1938، ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسًا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

وبدأ أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن.

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