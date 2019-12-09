"مسام" ينتزع 4.536 لغمًا باليمن

في الأسبوع الأول من ديسمبر 2019م

تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2019م، من انتزاع 24 لغمًا مضادًا للأفراد و372 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة واحدة ناسفة و4.139 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 4.536 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع 115.930 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.