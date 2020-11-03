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"عمومية عناية" تجيز القوائم المالية لـ2019م و"السويلم" يثمن جهود "الموارد البشرية"

"المطيري": الجمعية كان لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا بمبادرات نوعية

عقدت جمعية عناية الصحية، اجتماع الجمعية العمومية بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد العلياني.

وأثنى السويلم في كلمته أمام الجمعية العمومية، على جهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ مشيرًا إلى أن الدعم الكبير المستمر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهَمَ في النهوض بالعمل التطوعي كمًّا وكيفًا، كما أثنى على الإدارة التنفيذية للجمعية، وثمّن جهودها وتفانيها في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهنأها بمناسبة حصولها على جوائز وشهادات التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لتميز أعمالها وجودة مخرجاتها.

وشدد السويلم على ضرورة المحافظة على هذه الإنجازات، والعمل على التميز والتحسين المستمر لتقديم إنجازات نوعية تسهم في التنمية المستدامة، كما أشاد بتفاعل أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومتابعتهم المستمرة لأداء الإدارة التنفيذية.

ومن جانبه شكر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري رئيس وأعضاء الجمعية العمومية على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج "عناية" ودعمهم اللا محدود للإدارة التنفيذية.

وقال المطيري: إننا في الإدارة التنفيذية نستفيد من آرائهم وتوجيهاتهم في تطوير أعمال الجمعية، ولقد كان لمتابعتهم الدقيقة لأعمالها أكبر الأثر في الحصول على جوائز التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لافتًا إلى أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية.

وأضاف المطيري، أن الجمعية كان لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا، واستطاعت أن تقدم مبادرات وبرامج نوعية وجدت إشادة من ممثل منظمة الصحة العالمية د.إبراهيم الزيق، والتي وصفها بالرائعة والمميزة.

وبعد ذلك استعرض المدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليلة، أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية في مجال العلاج والوقاية والتوعية عام 2019م؛ حيث أشار إلى أن الجمعية تمكنت من علاج (66.000) مستفيد بقيمة اقتصادية تقدر بـ(45.232.992) ريالًا، كما تمكنت الجمعية من تنفيذ (99) فعالية استفاد منها (28.210) من أفراد المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من التوعوية الإلكترونية (6.134.273) مستفيدًا، كما بلغ عدد المتطوعين النشطين الذين شاركوا في برامج عناية (1.565) متطوعًا، تقدر ساعاتهم التطوعية بـ(15.044) ساعة.

وفي سياق آخر تحدّث مدير إدارة الخدمات الصحية خالد بن محمد الفقيه، عن دور "عناية" في التصدي لجائحة كورونا؛ حيث أشار إلى أن الجمعية نفذت (20) مبادرة استفاد منها أكثر من (349.000) مستفيد بقيمة اقتصادية تُقدر بـ(8.948.307) ريالات، وبلغ عدد المستفيدين من التوعية الإلكترونية (1.001.618) من أفراد المجتمع، كما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرة (478) متطوعًا بلغت ساعاتهم (8.884) ساعة.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية لعام 2019 والتي استعرضها المراجع المالي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمومية عناية" تجيز القوائم المالية لـ2019م و"السويلم" يثمن جهود "الموارد البشرية"
سبق

عقدت جمعية عناية الصحية، اجتماع الجمعية العمومية بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد العلياني.

وأثنى السويلم في كلمته أمام الجمعية العمومية، على جهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ مشيرًا إلى أن الدعم الكبير المستمر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهَمَ في النهوض بالعمل التطوعي كمًّا وكيفًا، كما أثنى على الإدارة التنفيذية للجمعية، وثمّن جهودها وتفانيها في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهنأها بمناسبة حصولها على جوائز وشهادات التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لتميز أعمالها وجودة مخرجاتها.

وشدد السويلم على ضرورة المحافظة على هذه الإنجازات، والعمل على التميز والتحسين المستمر لتقديم إنجازات نوعية تسهم في التنمية المستدامة، كما أشاد بتفاعل أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومتابعتهم المستمرة لأداء الإدارة التنفيذية.

ومن جانبه شكر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري رئيس وأعضاء الجمعية العمومية على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج "عناية" ودعمهم اللا محدود للإدارة التنفيذية.

وقال المطيري: إننا في الإدارة التنفيذية نستفيد من آرائهم وتوجيهاتهم في تطوير أعمال الجمعية، ولقد كان لمتابعتهم الدقيقة لأعمالها أكبر الأثر في الحصول على جوائز التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لافتًا إلى أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية.

وأضاف المطيري، أن الجمعية كان لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا، واستطاعت أن تقدم مبادرات وبرامج نوعية وجدت إشادة من ممثل منظمة الصحة العالمية د.إبراهيم الزيق، والتي وصفها بالرائعة والمميزة.

وبعد ذلك استعرض المدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليلة، أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية في مجال العلاج والوقاية والتوعية عام 2019م؛ حيث أشار إلى أن الجمعية تمكنت من علاج (66.000) مستفيد بقيمة اقتصادية تقدر بـ(45.232.992) ريالًا، كما تمكنت الجمعية من تنفيذ (99) فعالية استفاد منها (28.210) من أفراد المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من التوعوية الإلكترونية (6.134.273) مستفيدًا، كما بلغ عدد المتطوعين النشطين الذين شاركوا في برامج عناية (1.565) متطوعًا، تقدر ساعاتهم التطوعية بـ(15.044) ساعة.

وفي سياق آخر تحدّث مدير إدارة الخدمات الصحية خالد بن محمد الفقيه، عن دور "عناية" في التصدي لجائحة كورونا؛ حيث أشار إلى أن الجمعية نفذت (20) مبادرة استفاد منها أكثر من (349.000) مستفيد بقيمة اقتصادية تُقدر بـ(8.948.307) ريالات، وبلغ عدد المستفيدين من التوعية الإلكترونية (1.001.618) من أفراد المجتمع، كما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرة (478) متطوعًا بلغت ساعاتهم (8.884) ساعة.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية لعام 2019 والتي استعرضها المراجع المالي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
10:09 AM

"عمومية عناية" تجيز القوائم المالية لـ2019م و"السويلم" يثمن جهود "الموارد البشرية"

"المطيري": الجمعية كان لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا بمبادرات نوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت جمعية عناية الصحية، اجتماع الجمعية العمومية بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد العلياني.

وأثنى السويلم في كلمته أمام الجمعية العمومية، على جهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ مشيرًا إلى أن الدعم الكبير المستمر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهَمَ في النهوض بالعمل التطوعي كمًّا وكيفًا، كما أثنى على الإدارة التنفيذية للجمعية، وثمّن جهودها وتفانيها في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهنأها بمناسبة حصولها على جوائز وشهادات التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لتميز أعمالها وجودة مخرجاتها.

وشدد السويلم على ضرورة المحافظة على هذه الإنجازات، والعمل على التميز والتحسين المستمر لتقديم إنجازات نوعية تسهم في التنمية المستدامة، كما أشاد بتفاعل أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومتابعتهم المستمرة لأداء الإدارة التنفيذية.

ومن جانبه شكر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري رئيس وأعضاء الجمعية العمومية على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج "عناية" ودعمهم اللا محدود للإدارة التنفيذية.

وقال المطيري: إننا في الإدارة التنفيذية نستفيد من آرائهم وتوجيهاتهم في تطوير أعمال الجمعية، ولقد كان لمتابعتهم الدقيقة لأعمالها أكبر الأثر في الحصول على جوائز التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية؛ لافتًا إلى أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية.

وأضاف المطيري، أن الجمعية كان لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا، واستطاعت أن تقدم مبادرات وبرامج نوعية وجدت إشادة من ممثل منظمة الصحة العالمية د.إبراهيم الزيق، والتي وصفها بالرائعة والمميزة.

وبعد ذلك استعرض المدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليلة، أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية في مجال العلاج والوقاية والتوعية عام 2019م؛ حيث أشار إلى أن الجمعية تمكنت من علاج (66.000) مستفيد بقيمة اقتصادية تقدر بـ(45.232.992) ريالًا، كما تمكنت الجمعية من تنفيذ (99) فعالية استفاد منها (28.210) من أفراد المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من التوعوية الإلكترونية (6.134.273) مستفيدًا، كما بلغ عدد المتطوعين النشطين الذين شاركوا في برامج عناية (1.565) متطوعًا، تقدر ساعاتهم التطوعية بـ(15.044) ساعة.

وفي سياق آخر تحدّث مدير إدارة الخدمات الصحية خالد بن محمد الفقيه، عن دور "عناية" في التصدي لجائحة كورونا؛ حيث أشار إلى أن الجمعية نفذت (20) مبادرة استفاد منها أكثر من (349.000) مستفيد بقيمة اقتصادية تُقدر بـ(8.948.307) ريالات، وبلغ عدد المستفيدين من التوعية الإلكترونية (1.001.618) من أفراد المجتمع، كما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرة (478) متطوعًا بلغت ساعاتهم (8.884) ساعة.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية لعام 2019 والتي استعرضها المراجع المالي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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