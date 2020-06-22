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"التحالف": المليشيا الحوثية تُطلق عددًا من الطائرات بدون طيار "المفخخة" باتجاه المملكة واعتراض عدد منها ومتابعة البقية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية، وجرى اعتراض عدد منها من قِبل قوات التحالف المشتركة، وجارٍ متابعة البقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": المليشيا الحوثية تُطلق عددًا من الطائرات بدون طيار "المفخخة" باتجاه المملكة واعتراض عدد منها ومتابعة البقية
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية، وجرى اعتراض عدد منها من قِبل قوات التحالف المشتركة، وجارٍ متابعة البقية.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:07 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:07 AM

"التحالف": المليشيا الحوثية تُطلق عددًا من الطائرات بدون طيار "المفخخة" باتجاه المملكة واعتراض عدد منها ومتابعة البقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية، وجرى اعتراض عدد منها من قِبل قوات التحالف المشتركة، وجارٍ متابعة البقية.

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