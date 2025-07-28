"العمل": تغيير طلب النقل بمراكز الرعاية النهارية متاحٌ في 4 ذي الحجة

دعت أولياء الأمور الراغبين في التعديل إلى الدخول لموقع الوزارة

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية سيكون متاحاً للراغبين اعتباراً من الرابع من ذي الحجة المقبل.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": ‏تدعو #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية، أولياء أمور الأشخاص #ذوي_الإعاقة، الراغبين في طلب تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية، إلى أن ذلك سيكون متاحاً اعتباراً من تاريخ 4 ذي الحجة المقبل على موقع الوزارة.