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40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

يُمكِّنُ الزوار من عيش تجربة واقعية ممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها

يواصل موسم الرياض تقديم فعالياته الممتعة وتجاربة المتنوعة، حيث يقدم من خلال أحدث فعاليّاته "شجرة السلام" معرض "حديقة الطيور"، الذي يستعرض أكثر من 40 طيرًا من فصائل وأنواع مختلفة ونادرة.

ويُمكِّنُ المعرض زواره من عيش تجربة واقعية وممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها من دون أي قيود برفقة المدربين المتخصصين في المنطقة.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، ويضم عددًا من الفصائل النادرة من الطيور على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض
سبق

يواصل موسم الرياض تقديم فعالياته الممتعة وتجاربة المتنوعة، حيث يقدم من خلال أحدث فعاليّاته "شجرة السلام" معرض "حديقة الطيور"، الذي يستعرض أكثر من 40 طيرًا من فصائل وأنواع مختلفة ونادرة.

ويُمكِّنُ المعرض زواره من عيش تجربة واقعية وممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها من دون أي قيود برفقة المدربين المتخصصين في المنطقة.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، ويضم عددًا من الفصائل النادرة من الطيور على مستوى العالم.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:20 AM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
07:02 AM

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

يُمكِّنُ الزوار من عيش تجربة واقعية ممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,360

يواصل موسم الرياض تقديم فعالياته الممتعة وتجاربة المتنوعة، حيث يقدم من خلال أحدث فعاليّاته "شجرة السلام" معرض "حديقة الطيور"، الذي يستعرض أكثر من 40 طيرًا من فصائل وأنواع مختلفة ونادرة.

ويُمكِّنُ المعرض زواره من عيش تجربة واقعية وممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها من دون أي قيود برفقة المدربين المتخصصين في المنطقة.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، ويضم عددًا من الفصائل النادرة من الطيور على مستوى العالم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,723
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,270
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

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