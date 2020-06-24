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الباحة.. 630 جولة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لعودة النشاط

نفذت أمانة منطقة الباحة 630 جولة رقابية ميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المحددة لعودة مزاولة النشاط فيها، بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال أمين المنطقة الدكتور علي محمد السواط: تواصل الأمانة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على جميع الأنشطة والمحال التجارية بما فيها صالونات الحلاقة الرجالية شملت 421 جولة، ومراكز التجميل النسائية، شملت 209 جولات للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا التي سبقتها حملات توعوية مكثفة لتوعية أصحاب المحال والعاملين بها والزبائن.

وأضاف: الفرق الرقابية رصدت 258 مخالفة على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، وإغلاق 16 صالوناً ومركزاً وجرى فرض الغرامات والجزاءات على المخالفين.

ووجّه "السواط"، بإلزام الأمانة والبلديات لمحال الحلاقة والمراكز النسائية بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحال قبل فتحها يومياً، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يومياً وبشكل متكرر، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة ومنع وجود المرافقين داخل المحل.


ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بتقديم البلاغات عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، والخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

أمانة منطقة الباحة صالونات الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. 630 جولة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل
سبق

نفذت أمانة منطقة الباحة 630 جولة رقابية ميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المحددة لعودة مزاولة النشاط فيها، بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال أمين المنطقة الدكتور علي محمد السواط: تواصل الأمانة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على جميع الأنشطة والمحال التجارية بما فيها صالونات الحلاقة الرجالية شملت 421 جولة، ومراكز التجميل النسائية، شملت 209 جولات للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا التي سبقتها حملات توعوية مكثفة لتوعية أصحاب المحال والعاملين بها والزبائن.

وأضاف: الفرق الرقابية رصدت 258 مخالفة على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، وإغلاق 16 صالوناً ومركزاً وجرى فرض الغرامات والجزاءات على المخالفين.

ووجّه "السواط"، بإلزام الأمانة والبلديات لمحال الحلاقة والمراكز النسائية بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحال قبل فتحها يومياً، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يومياً وبشكل متكرر، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة ومنع وجود المرافقين داخل المحل.


ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بتقديم البلاغات عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، والخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:35 PM

الباحة.. 630 جولة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لعودة النشاط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نفذت أمانة منطقة الباحة 630 جولة رقابية ميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المحددة لعودة مزاولة النشاط فيها، بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال أمين المنطقة الدكتور علي محمد السواط: تواصل الأمانة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على جميع الأنشطة والمحال التجارية بما فيها صالونات الحلاقة الرجالية شملت 421 جولة، ومراكز التجميل النسائية، شملت 209 جولات للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا التي سبقتها حملات توعوية مكثفة لتوعية أصحاب المحال والعاملين بها والزبائن.

وأضاف: الفرق الرقابية رصدت 258 مخالفة على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، وإغلاق 16 صالوناً ومركزاً وجرى فرض الغرامات والجزاءات على المخالفين.

ووجّه "السواط"، بإلزام الأمانة والبلديات لمحال الحلاقة والمراكز النسائية بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحال قبل فتحها يومياً، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يومياً وبشكل متكرر، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة ومنع وجود المرافقين داخل المحل.


ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بتقديم البلاغات عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، والخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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