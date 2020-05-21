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"إخاء" تتلقى دعمًا من الأميرة "حصة بنت سلمان" لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم

ضمن مبادراتها لدعم العمل الخيري في السعودية بمجالاته كافة

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" دعمًا ماليًّا لصالح تمكين الأيتام، وتحسين جودة حياتهم، ودعم برامج وأنشطة المؤسسة، من قِبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا الدعم ضمن المبادرات الإنسانية للأميرة حصة بنت سلمان لدعم العمل الخيري في السعودية بمجالاته كافة.

وبدوره، أعرب صالح بن خليف الدهمشي، الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال "الدهمشي": "إن هذا التبرع يأتي امتدادًا لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدَّم للمجتمع السعودي، واستشعارًا منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي، وتعزيز مسيرة العمل الخيري في السعودية".

وأكد أن تبرعها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت دعم الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم.

وسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وفئات المجتمع كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إخاء" تتلقى دعمًا من الأميرة "حصة بنت سلمان" لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم
سبق

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" دعمًا ماليًّا لصالح تمكين الأيتام، وتحسين جودة حياتهم، ودعم برامج وأنشطة المؤسسة، من قِبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا الدعم ضمن المبادرات الإنسانية للأميرة حصة بنت سلمان لدعم العمل الخيري في السعودية بمجالاته كافة.

وبدوره، أعرب صالح بن خليف الدهمشي، الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال "الدهمشي": "إن هذا التبرع يأتي امتدادًا لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدَّم للمجتمع السعودي، واستشعارًا منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي، وتعزيز مسيرة العمل الخيري في السعودية".

وأكد أن تبرعها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت دعم الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم.

وسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وفئات المجتمع كافة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:35 AM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:30 AM

"إخاء" تتلقى دعمًا من الأميرة "حصة بنت سلمان" لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم

ضمن مبادراتها لدعم العمل الخيري في السعودية بمجالاته كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" دعمًا ماليًّا لصالح تمكين الأيتام، وتحسين جودة حياتهم، ودعم برامج وأنشطة المؤسسة، من قِبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا الدعم ضمن المبادرات الإنسانية للأميرة حصة بنت سلمان لدعم العمل الخيري في السعودية بمجالاته كافة.

وبدوره، أعرب صالح بن خليف الدهمشي، الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال "الدهمشي": "إن هذا التبرع يأتي امتدادًا لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدَّم للمجتمع السعودي، واستشعارًا منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي، وتعزيز مسيرة العمل الخيري في السعودية".

وأكد أن تبرعها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت دعم الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم.

وسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وفئات المجتمع كافة.

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