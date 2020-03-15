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اختيار خصم "نتنياهو" لتشكيل الحكومة

"جانتس" حصل على دعم حزبَيْن رئيسيَّيْن

أفاد بيان رسمي اليوم الأحد بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريئوفين ريفلين سيطلب من بيني جانتس، منافس نتنياهو، محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر.

وذكر مكتب "ريفلين" في البيان الذي أوردته "رويترز" أنه سيكلِّف "جانتس" عند منتصف نهار الغد بتشكيل حكومة.

وحصل "جانتس"، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبَين رئيسيَّين في سعيه للإطاحة بـ"نتنياهو" اليميني.

نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

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اختيار خصم "نتنياهو" لتشكيل الحكومة
سبق

أفاد بيان رسمي اليوم الأحد بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريئوفين ريفلين سيطلب من بيني جانتس، منافس نتنياهو، محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر.

وذكر مكتب "ريفلين" في البيان الذي أوردته "رويترز" أنه سيكلِّف "جانتس" عند منتصف نهار الغد بتشكيل حكومة.

وحصل "جانتس"، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبَين رئيسيَّين في سعيه للإطاحة بـ"نتنياهو" اليميني.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:51 PM

اختيار خصم "نتنياهو" لتشكيل الحكومة

"جانتس" حصل على دعم حزبَيْن رئيسيَّيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد بيان رسمي اليوم الأحد بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريئوفين ريفلين سيطلب من بيني جانتس، منافس نتنياهو، محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر.

وذكر مكتب "ريفلين" في البيان الذي أوردته "رويترز" أنه سيكلِّف "جانتس" عند منتصف نهار الغد بتشكيل حكومة.

وحصل "جانتس"، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبَين رئيسيَّين في سعيه للإطاحة بـ"نتنياهو" اليميني.

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