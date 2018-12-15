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"الصحة" تحصد "جائزة الفريق المبتكر" في دبي

عن إنشاء نظام "مكتب إدارة المشاريع المؤسسي":

حازت وزارة الصحة المركز الأول "جائزة الفريق المبتكر" وذلك ضمن مسابقة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

تسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأنشأ فريق الصحة "مكتب إدارة المشاريع المؤسسي" وفق أفضل الممارسات العالمية في ذلك المجال، عبر مشروعهم الفريد من نوعه. وهو عبارة عن نظام مصمم خصيصاً ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة.

ويمتاز النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، حيث يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيس بالعاصمة الرياض.

وتمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

ويتولى مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بالصحة عدداً من المهام؛ من أبرزها ضمان ربط مشاريع الوزارة بالأهداف الإستراتيجية للوزارة، وتقديم تقارير دورية للقيادات على أداء الوكالات والمناطق، بما يضمن سير المشاريع حسب الخطة المعتمدة، وتمكين الوكالات في الوزارة والمديريات في المناطق من تطبيق منهجية معتمدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتزامن مع بناء وتمكين الكفاءات المهنية وتطوير قدرات رأس المال البشري من منسوبي الوزارة من أجل الحصول على أفضل النتائج.

وزارة الصحة جائزة الفريق المبتكر مسابقة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحصد "جائزة الفريق المبتكر" في دبي
سبق

حازت وزارة الصحة المركز الأول "جائزة الفريق المبتكر" وذلك ضمن مسابقة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

تسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأنشأ فريق الصحة "مكتب إدارة المشاريع المؤسسي" وفق أفضل الممارسات العالمية في ذلك المجال، عبر مشروعهم الفريد من نوعه. وهو عبارة عن نظام مصمم خصيصاً ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة.

ويمتاز النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، حيث يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيس بالعاصمة الرياض.

وتمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

ويتولى مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بالصحة عدداً من المهام؛ من أبرزها ضمان ربط مشاريع الوزارة بالأهداف الإستراتيجية للوزارة، وتقديم تقارير دورية للقيادات على أداء الوكالات والمناطق، بما يضمن سير المشاريع حسب الخطة المعتمدة، وتمكين الوكالات في الوزارة والمديريات في المناطق من تطبيق منهجية معتمدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتزامن مع بناء وتمكين الكفاءات المهنية وتطوير قدرات رأس المال البشري من منسوبي الوزارة من أجل الحصول على أفضل النتائج.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
07:09 PM

"الصحة" تحصد "جائزة الفريق المبتكر" في دبي

عن إنشاء نظام "مكتب إدارة المشاريع المؤسسي":

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حازت وزارة الصحة المركز الأول "جائزة الفريق المبتكر" وذلك ضمن مسابقة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

تسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأنشأ فريق الصحة "مكتب إدارة المشاريع المؤسسي" وفق أفضل الممارسات العالمية في ذلك المجال، عبر مشروعهم الفريد من نوعه. وهو عبارة عن نظام مصمم خصيصاً ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة.

ويمتاز النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، حيث يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيس بالعاصمة الرياض.

وتمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

ويتولى مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بالصحة عدداً من المهام؛ من أبرزها ضمان ربط مشاريع الوزارة بالأهداف الإستراتيجية للوزارة، وتقديم تقارير دورية للقيادات على أداء الوكالات والمناطق، بما يضمن سير المشاريع حسب الخطة المعتمدة، وتمكين الوكالات في الوزارة والمديريات في المناطق من تطبيق منهجية معتمدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتزامن مع بناء وتمكين الكفاءات المهنية وتطوير قدرات رأس المال البشري من منسوبي الوزارة من أجل الحصول على أفضل النتائج.

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