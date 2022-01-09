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في مؤتمر مستجدات كورونا اليوم.. "التعليم" تستعرض استمرار الدراسة منذ بداية العام الحالي

"العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدورها، تستعرض المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، خلال المؤتمر، استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وتكامُل الجهود بين وزارتَيْ التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وجهود وزارة التعليم لتطبيق البروتوكولات الصحية والنماذج التشغيلية في المدارس؛ للتكيف مع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19).

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وزارة الصحة كورونا وزارة التعليم لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر مستجدات كورونا اليوم.. "التعليم" تستعرض استمرار الدراسة منذ بداية العام الحالي
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدورها، تستعرض المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، خلال المؤتمر، استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وتكامُل الجهود بين وزارتَيْ التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وجهود وزارة التعليم لتطبيق البروتوكولات الصحية والنماذج التشغيلية في المدارس؛ للتكيف مع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19).

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
12:41 AM

في مؤتمر مستجدات كورونا اليوم.. "التعليم" تستعرض استمرار الدراسة منذ بداية العام الحالي

"العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
7,092

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدورها، تستعرض المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، خلال المؤتمر، استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وتكامُل الجهود بين وزارتَيْ التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وجهود وزارة التعليم لتطبيق البروتوكولات الصحية والنماذج التشغيلية في المدارس؛ للتكيف مع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19).

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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