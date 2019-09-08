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بعيداً عن مفاجأة الثلاثاء .. تغييرات كلية مرتقبة في "آيفون"

تقارير: شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجآت كبيرة مرتقبة

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجآت كبيرة مرتقبة في هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "ماشابل" التقني المتخصص تقريراً يشير فيه إلى التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون"، لكن بعيداً عن المؤتمر العالمي الذي ستعقده "أبل" يوم 10 سبتمبر الجاري، بل مختص بتشكيلة هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 11" لن تحظى بالتغيير الكلي في التصميم.

ووفّرت "أبل" التغييرات الخاصة بهواتف "آيفون" في هواتفها خلال عام 2020، للمرة الأولى منذ عام 2017، عندما أطلقت هواتف "آيفون X".

وأوضح التقرير أن "أبل" ستجهّز 3 تغييرات رئيسة في تصميم "آيفون"، أبرزها دعم وظائف "الجيل الخامس" للاتصالات بصورة رسمية.

أما ثاني تلك التغييرات، فهو ترقية وظائف الكاميرا، ودعمها نظم "الذكاء الصناعي".

والتغيير الثالث سيكون مرتبطاً بصورة مباشرة بأحجام الشاشة اللمسية، ودعمها شاشات "OLED" ذات الدقة الفائقة الجودة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بعيداً عن مفاجأة الثلاثاء .. تغييرات كلية مرتقبة في "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجآت كبيرة مرتقبة في هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "ماشابل" التقني المتخصص تقريراً يشير فيه إلى التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون"، لكن بعيداً عن المؤتمر العالمي الذي ستعقده "أبل" يوم 10 سبتمبر الجاري، بل مختص بتشكيلة هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 11" لن تحظى بالتغيير الكلي في التصميم.

ووفّرت "أبل" التغييرات الخاصة بهواتف "آيفون" في هواتفها خلال عام 2020، للمرة الأولى منذ عام 2017، عندما أطلقت هواتف "آيفون X".

وأوضح التقرير أن "أبل" ستجهّز 3 تغييرات رئيسة في تصميم "آيفون"، أبرزها دعم وظائف "الجيل الخامس" للاتصالات بصورة رسمية.

أما ثاني تلك التغييرات، فهو ترقية وظائف الكاميرا، ودعمها نظم "الذكاء الصناعي".

والتغيير الثالث سيكون مرتبطاً بصورة مباشرة بأحجام الشاشة اللمسية، ودعمها شاشات "OLED" ذات الدقة الفائقة الجودة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:30 AM

بعيداً عن مفاجأة الثلاثاء .. تغييرات كلية مرتقبة في "آيفون"

تقارير: شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجآت كبيرة مرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجآت كبيرة مرتقبة في هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "ماشابل" التقني المتخصص تقريراً يشير فيه إلى التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون"، لكن بعيداً عن المؤتمر العالمي الذي ستعقده "أبل" يوم 10 سبتمبر الجاري، بل مختص بتشكيلة هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 11" لن تحظى بالتغيير الكلي في التصميم.

ووفّرت "أبل" التغييرات الخاصة بهواتف "آيفون" في هواتفها خلال عام 2020، للمرة الأولى منذ عام 2017، عندما أطلقت هواتف "آيفون X".

وأوضح التقرير أن "أبل" ستجهّز 3 تغييرات رئيسة في تصميم "آيفون"، أبرزها دعم وظائف "الجيل الخامس" للاتصالات بصورة رسمية.

أما ثاني تلك التغييرات، فهو ترقية وظائف الكاميرا، ودعمها نظم "الذكاء الصناعي".

والتغيير الثالث سيكون مرتبطاً بصورة مباشرة بأحجام الشاشة اللمسية، ودعمها شاشات "OLED" ذات الدقة الفائقة الجودة.

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