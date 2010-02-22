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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9077.62 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال لأكثر من 380 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 8.35 نقاط ليقفل عند مستوى 9077.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، وأسلاك، والفخارية، والسعودي الفرنسي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.88%.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، ودار الأركان، والجزيرة، وجازاكو، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، وصدر، وتبوك الزراعية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 405.97 نقاط ليقفل عند مستوى 27502.22 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألفًا سهم تقاسمتها 1825 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9077.62 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 8.35 نقاط ليقفل عند مستوى 9077.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، وأسلاك، والفخارية، والسعودي الفرنسي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.88%.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، ودار الأركان، والجزيرة، وجازاكو، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، وصدر، وتبوك الزراعية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 405.97 نقاط ليقفل عند مستوى 27502.22 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألفًا سهم تقاسمتها 1825 صفقة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:08 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9077.62 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال لأكثر من 380 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 8.35 نقاط ليقفل عند مستوى 9077.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، وأسلاك، والفخارية، والسعودي الفرنسي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.88%.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، ودار الأركان، والجزيرة، وجازاكو، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، وصدر، وتبوك الزراعية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 405.97 نقاط ليقفل عند مستوى 27502.22 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألفًا سهم تقاسمتها 1825 صفقة.

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