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شاهد.. "الشنبري" يتحدى الكاميرا ويلتقط منظراً أخاذاً لبروق العاصمة المقدسة

مواطن مهتم بتصوير الطبيعة بشكلٍ عام ومجرة "درب التبانة" والقمر والنجوم

اختارَ أحد هواة التصوير "دكة بافيل" أو ما يُسمى بـ "مطل الهدا" في الطائف، باعتباره الارتفاع الشاهق والذي من خلاله أحياناً يرصد الفلكيون هلال رمضان والعيد اختاره موقعاً لرصد تلك البروق والصواعق تصويراً، بعد أن كانت قد حولت السماء ليلاً لإضاءات ربانية في منظرٍ أخاذ، كان قد استوقفه وغيره مُرددين قول "سبحان الله".

وهاوي التصوير "فهد الشنبري" من أبناء الطائف الولاّدة للمُبدعين في مجالات عديدة، ومن بينها التصوير، والذي حولهُ كأداة منذُ حوالي أربع سنوات ماضية هي فترة ممارسته لتلك الهواية الجميلة، حيث حوله كأداة تنقل الطبيعة الجميلة بقدرات تتفاوت بين هاوٍ وآخر ليستمتع المشاهد بتلك التفاعلات لمثل هذه الأحداث، ورؤية لحظات لم يكن يشهدها.

واستغرق "الشنبري" حوالي الساعة الكاملة وهو يلتقط صوراً عديدة لتلك البروق والصواعق التي كانت فوق سماء العاصمة المقدسة أمس، بواسطة الكاميرا Nikon D7200، وبتقنية الغالق الطويل والفاصل الزمني timelapse، حتى أن وصلَ للصور المناسبة لتلك الحالة والتي أظهرها وأهداها لـ"سبق" وقرائها.

يُشار إلى أن هاوي التصوير "الشنبري" مهتم بتصوير الطبيعة بشكلٍ عام، وبتصوير مجرة "درب التبانة"، والقمر والنجوم بشكلٍ خاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الشنبري" يتحدى الكاميرا ويلتقط منظراً أخاذاً لبروق العاصمة المقدسة
سبق

اختارَ أحد هواة التصوير "دكة بافيل" أو ما يُسمى بـ "مطل الهدا" في الطائف، باعتباره الارتفاع الشاهق والذي من خلاله أحياناً يرصد الفلكيون هلال رمضان والعيد اختاره موقعاً لرصد تلك البروق والصواعق تصويراً، بعد أن كانت قد حولت السماء ليلاً لإضاءات ربانية في منظرٍ أخاذ، كان قد استوقفه وغيره مُرددين قول "سبحان الله".

وهاوي التصوير "فهد الشنبري" من أبناء الطائف الولاّدة للمُبدعين في مجالات عديدة، ومن بينها التصوير، والذي حولهُ كأداة منذُ حوالي أربع سنوات ماضية هي فترة ممارسته لتلك الهواية الجميلة، حيث حوله كأداة تنقل الطبيعة الجميلة بقدرات تتفاوت بين هاوٍ وآخر ليستمتع المشاهد بتلك التفاعلات لمثل هذه الأحداث، ورؤية لحظات لم يكن يشهدها.

واستغرق "الشنبري" حوالي الساعة الكاملة وهو يلتقط صوراً عديدة لتلك البروق والصواعق التي كانت فوق سماء العاصمة المقدسة أمس، بواسطة الكاميرا Nikon D7200، وبتقنية الغالق الطويل والفاصل الزمني timelapse، حتى أن وصلَ للصور المناسبة لتلك الحالة والتي أظهرها وأهداها لـ"سبق" وقرائها.

يُشار إلى أن هاوي التصوير "الشنبري" مهتم بتصوير الطبيعة بشكلٍ عام، وبتصوير مجرة "درب التبانة"، والقمر والنجوم بشكلٍ خاص.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:36 PM

شاهد.. "الشنبري" يتحدى الكاميرا ويلتقط منظراً أخاذاً لبروق العاصمة المقدسة

مواطن مهتم بتصوير الطبيعة بشكلٍ عام ومجرة "درب التبانة" والقمر والنجوم

A A A
فهد العتيبي - الطائف
9
10,339

اختارَ أحد هواة التصوير "دكة بافيل" أو ما يُسمى بـ "مطل الهدا" في الطائف، باعتباره الارتفاع الشاهق والذي من خلاله أحياناً يرصد الفلكيون هلال رمضان والعيد اختاره موقعاً لرصد تلك البروق والصواعق تصويراً، بعد أن كانت قد حولت السماء ليلاً لإضاءات ربانية في منظرٍ أخاذ، كان قد استوقفه وغيره مُرددين قول "سبحان الله".

وهاوي التصوير "فهد الشنبري" من أبناء الطائف الولاّدة للمُبدعين في مجالات عديدة، ومن بينها التصوير، والذي حولهُ كأداة منذُ حوالي أربع سنوات ماضية هي فترة ممارسته لتلك الهواية الجميلة، حيث حوله كأداة تنقل الطبيعة الجميلة بقدرات تتفاوت بين هاوٍ وآخر ليستمتع المشاهد بتلك التفاعلات لمثل هذه الأحداث، ورؤية لحظات لم يكن يشهدها.

واستغرق "الشنبري" حوالي الساعة الكاملة وهو يلتقط صوراً عديدة لتلك البروق والصواعق التي كانت فوق سماء العاصمة المقدسة أمس، بواسطة الكاميرا Nikon D7200، وبتقنية الغالق الطويل والفاصل الزمني timelapse، حتى أن وصلَ للصور المناسبة لتلك الحالة والتي أظهرها وأهداها لـ"سبق" وقرائها.

يُشار إلى أن هاوي التصوير "الشنبري" مهتم بتصوير الطبيعة بشكلٍ عام، وبتصوير مجرة "درب التبانة"، والقمر والنجوم بشكلٍ خاص.

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