النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

" بن حثلين": نادي الإبل يطلق مبادرة سقيا الإبل

تستهدف الملاك في مختلف مناطق المملكة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق السعودية.
وأكد "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات.
وقال: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".
وكشف "بن حثلين" أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.

يذكر أن عدد الإبل في السعودية يتجاوز مليون و400 ألف متن وتوجد في مختلف المدن والمناطق السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
" بن حثلين": نادي الإبل يطلق مبادرة سقيا الإبل
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق السعودية.
وأكد "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات.
وقال: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".
وكشف "بن حثلين" أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.

يذكر أن عدد الإبل في السعودية يتجاوز مليون و400 ألف متن وتوجد في مختلف المدن والمناطق السعودية.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:38 PM

" بن حثلين": نادي الإبل يطلق مبادرة سقيا الإبل

تستهدف الملاك في مختلف مناطق المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,566

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق السعودية.
وأكد "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات.
وقال: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".
وكشف "بن حثلين" أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.

يذكر أن عدد الإبل في السعودية يتجاوز مليون و400 ألف متن وتوجد في مختلف المدن والمناطق السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,171
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,527

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة