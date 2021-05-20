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لليوم الثاني على التوالي.. منطقة مكة الأعلى بين مدن المملكة في إصابات كورونا

سجلت 381 حالة جديدة اليوم.. تليها الرياض ثم المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة

اعتلت منطقة مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي، مناطق المملكة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية، بواقع 381 حالة جديدة؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 350 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 161 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 115 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 77 حالة، تلتها منطقة جازان بـ 72 حالة، ثم تبوك والقصيم بواقع 41 حالة لكل منهما، وحائل بواقع 32 إصابة، ونجران 27 حالة، ثم منطقتي الباحة والحدود الشمالية بواقع 13 حالة لكل منهما، وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1055 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.

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لليوم الثاني على التوالي.. منطقة مكة الأعلى بين مدن المملكة في إصابات كورونا
سبق

اعتلت منطقة مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي، مناطق المملكة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية، بواقع 381 حالة جديدة؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 350 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 161 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 115 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 77 حالة، تلتها منطقة جازان بـ 72 حالة، ثم تبوك والقصيم بواقع 41 حالة لكل منهما، وحائل بواقع 32 إصابة، ونجران 27 حالة، ثم منطقتي الباحة والحدود الشمالية بواقع 13 حالة لكل منهما، وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1055 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
04:12 PM

لليوم الثاني على التوالي.. منطقة مكة الأعلى بين مدن المملكة في إصابات كورونا

سجلت 381 حالة جديدة اليوم.. تليها الرياض ثم المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,341

اعتلت منطقة مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي، مناطق المملكة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية، بواقع 381 حالة جديدة؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 350 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 161 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 115 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 77 حالة، تلتها منطقة جازان بـ 72 حالة، ثم تبوك والقصيم بواقع 41 حالة لكل منهما، وحائل بواقع 32 إصابة، ونجران 27 حالة، ثم منطقتي الباحة والحدود الشمالية بواقع 13 حالة لكل منهما، وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1055 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.

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