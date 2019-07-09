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"مدني تبوك" يباشر حادث احتراق ناقلتي وقود

أسفر عن إصابة أحد السائقين وإصابة الآخر

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، بأن غرف العمليات بالدفاع المدني تلقت صباح اليوم، بلاغاً عن اندلاع حريق في ناقلتي وقود، مشيراً إلى وفاة أحد السائقين وإصابة الآخر.

وقال "بديوي": وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أنه حادث مروري "تصادم" بين ناقلتي وقود، وكانت الناقلة الأولى محملة بمادة الديزل ومتوقفة على جانب الطريق وتم اصطدام الناقلة الثانية بها من الخلف وكانت محملة بمادة البنزين مما تسبب في احتراق الناقلتين وانفجار الناقلة الثانية.

وأضاف: وُجِد سائق الناقلة الثانية متوفىً خارج الناقلة، فيما أصيب سائق الناقلة الأولى وتمت معالجته بالموقع من قبل الهلال الأحمر.

وأشار إلى مباشرة فرق إطفاء الحريق وعزل الوقود المتسرب من الناقلتين بشكل فوري، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" يباشر حادث احتراق ناقلتي وقود
سبق

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، بأن غرف العمليات بالدفاع المدني تلقت صباح اليوم، بلاغاً عن اندلاع حريق في ناقلتي وقود، مشيراً إلى وفاة أحد السائقين وإصابة الآخر.

وقال "بديوي": وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أنه حادث مروري "تصادم" بين ناقلتي وقود، وكانت الناقلة الأولى محملة بمادة الديزل ومتوقفة على جانب الطريق وتم اصطدام الناقلة الثانية بها من الخلف وكانت محملة بمادة البنزين مما تسبب في احتراق الناقلتين وانفجار الناقلة الثانية.

وأضاف: وُجِد سائق الناقلة الثانية متوفىً خارج الناقلة، فيما أصيب سائق الناقلة الأولى وتمت معالجته بالموقع من قبل الهلال الأحمر.

وأشار إلى مباشرة فرق إطفاء الحريق وعزل الوقود المتسرب من الناقلتين بشكل فوري، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
03:42 PM

"مدني تبوك" يباشر حادث احتراق ناقلتي وقود

أسفر عن إصابة أحد السائقين وإصابة الآخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، بأن غرف العمليات بالدفاع المدني تلقت صباح اليوم، بلاغاً عن اندلاع حريق في ناقلتي وقود، مشيراً إلى وفاة أحد السائقين وإصابة الآخر.

وقال "بديوي": وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أنه حادث مروري "تصادم" بين ناقلتي وقود، وكانت الناقلة الأولى محملة بمادة الديزل ومتوقفة على جانب الطريق وتم اصطدام الناقلة الثانية بها من الخلف وكانت محملة بمادة البنزين مما تسبب في احتراق الناقلتين وانفجار الناقلة الثانية.

وأضاف: وُجِد سائق الناقلة الثانية متوفىً خارج الناقلة، فيما أصيب سائق الناقلة الأولى وتمت معالجته بالموقع من قبل الهلال الأحمر.

وأشار إلى مباشرة فرق إطفاء الحريق وعزل الوقود المتسرب من الناقلتين بشكل فوري، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

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