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مسلحون يهاجمون سيارة تنقل عينات لفحص "كورونا" في ميانمار

"الصحة العالمية": تحمل علامة الأمم المتحدة .. سائقها قُتل في الحادث

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان على حسابه في "فيسبوك" وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.

ووفق روسيا اليوم أضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما لوزارة الصحة والرياضة" في ميانمار.

ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من الجيش الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا الاتهامات.

فيروس كورونا الجديد منظمة الأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسلحون يهاجمون سيارة تنقل عينات لفحص "كورونا" في ميانمار
سبق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان على حسابه في "فيسبوك" وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.

ووفق روسيا اليوم أضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما لوزارة الصحة والرياضة" في ميانمار.

ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من الجيش الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا الاتهامات.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
02:23 PM

مسلحون يهاجمون سيارة تنقل عينات لفحص "كورونا" في ميانمار

"الصحة العالمية": تحمل علامة الأمم المتحدة .. سائقها قُتل في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان على حسابه في "فيسبوك" وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.

ووفق روسيا اليوم أضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما لوزارة الصحة والرياضة" في ميانمار.

ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من الجيش الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا الاتهامات.

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