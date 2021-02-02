ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.

زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-02 ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا. وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 12:40 AM

زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية





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ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

