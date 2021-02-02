زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.