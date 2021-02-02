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زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:40 AM

زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب إزمير التركية

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنقرة
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ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم لولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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