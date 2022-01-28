النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك الوقود

قال: صيانة المركبة بشكل دوري تسهم في إطالة العمر الافتراضي

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك الوقود
سبق

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:48 PM

"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك الوقود

قال: صيانة المركبة بشكل دوري تسهم في إطالة العمر الافتراضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,701

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,985
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,653
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,667

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة