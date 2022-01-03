سامسونج تسيطر على قائمة أفضل 20 هاتفاً ذكياً في عام 2021 المنصرم

سيطرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، على قائمة أفضل 20 هاتفاً ذكياً لعام 2021 المنصرم، حيث حصلت على نسبة 45% تقريبا من قائمة أفضل 20 هاتفاً ذكياً.

وتربع هاتف "سامسونج جلاكسي إس 21 ألترا 5 جي" على قائمة أفضل هاتف ذكي لعام 2021، فيما ظهرت هواتف أخرى من السلسلة نفسها بالقائمة، إضافة إلى هواتف ضمن سلسلة "جلاكسي أيه".

وظهرت أيضاً شركة "شاومي" الصينية الرائدة بـ 8 هواتف دفعة واحدة في القائمة التي أعدّها موقع "جي إس إم آرينا" لأفضل 20 هاتفاً في العام الماضي.

وبالطبع لم تخلُ القائمة من هواتف "آيفون 13" الجديدة، ولا من هواتف "وان بلس" أيضاً، التي تظهر طيلة الأعوام الماضية في تلك القوائم، وإن كانا قد أتيا متأخرين في القائمة.

وتمّ إعداد تلك القائمة، وفق تقييمات خبراء التكنولوجيا بالموقع، بحسب الكفاءة والسرعة وقدرات البطاريات وإعجاب المستخدمين بتلك الهواتف.

وجاءت قائمة أفضل 20 هاتفاً ذكياً لعام 2021، على النحو التالي:

1- سامسونج جلاكسي إس 21 ألترا 5 جي.

2- شاومي ريدمي نوت 10 برو.

3- شاومي ريدمي نوت 10.

4- شاومي بوكو إكس 3 برو.

5- شاومي بوكو إف 3.

6- سامسونج جلاكسي إس 21 5 جي.

7- سامسونج جلاكسي أيه 72 5 جي.

8- سامسونج جلاكسي أيه 52.

9- سامسونج جلاكسي أيه 32 5 جي.

10- سامسونج جلاكسي أيه 52 5 جي.

11- شاومي مي 11 ألترا.

12- آيفون 13 برو ماكس.

13- شاومي ريدمي 9 تي.

14- شاومي مي 11 لايت.

15- سامسونج جلاكسي أيه 32 5 جي.

16- سامسونج جلاكسي أيه 52 إس 5 جي.

17- سامسونج جلاكسي إس 21 بلس 5 جي.

18- وان بلس 9 برو.

19- شاومي ريدمي نوت 10 إس.

20- وان بلس نورد 2 5 جي.