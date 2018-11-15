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النيابة العامة توجّه التهم إلى 11 شخصاً في قضية خاشقجي

خلاف يتطور إلى جثة وقصاص.. واقعة شهدت خميس مشيط نهاية فصولها اليوم

صدر بحقه صك يقضي بثُبوت ما نُسب إليه والحكم عليه وأيدته "الاستئناف"

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بخميس مشيط، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وجاء بيان الداخلية كالتالي:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ حسن بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- على قتل/ موسى بن محمد بن عبدالله الروقي -سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ حسن بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 7/ 3/ 1440هـ بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلاف يتطور إلى جثة وقصاص.. واقعة شهدت خميس مشيط نهاية فصولها اليوم
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بخميس مشيط، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وجاء بيان الداخلية كالتالي:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ حسن بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- على قتل/ موسى بن محمد بن عبدالله الروقي -سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ حسن بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 7/ 3/ 1440هـ بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
01:01 PM

خلاف يتطور إلى جثة وقصاص.. واقعة شهدت خميس مشيط نهاية فصولها اليوم

صدر بحقه صك يقضي بثُبوت ما نُسب إليه والحكم عليه وأيدته "الاستئناف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - خميس مشيط
7
12,777

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جان سعودي بخميس مشيط، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وجاء بيان الداخلية كالتالي:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ حسن بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- على قتل/ موسى بن محمد بن عبدالله الروقي -سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ حسن بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 7/ 3/ 1440هـ بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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