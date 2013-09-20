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التدريب التقني بالرياض يبدأ اختبار العمالة في برنامج الفحص المهني

الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من امتلاكهم المهارة

بدأت المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المشمولة اليوم، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله، حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.

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التدريب التقني بالرياض يبدأ اختبار العمالة في برنامج الفحص المهني
سبق

بدأت المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المشمولة اليوم، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله، حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
03:16 PM

التدريب التقني بالرياض يبدأ اختبار العمالة في برنامج الفحص المهني

الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من امتلاكهم المهارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المشمولة اليوم، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله، حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.

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