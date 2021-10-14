"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات

منحت الهيئة المرونة اللازمة لإجراءات السفر والمحافظة على أعلى معايير الجودة والكفاءة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني لوائح محدّثة لمُعالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك لمنح المرونة اللازمة لإجراءات السفر والمحافظة على أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات والتركيز على تحسين تجربة المسافرين وحفظ حقوقهم.

ووجّهت الهيئة شركات الطيران العاملة في المملكة الناقلات الجوية التي ألغت أي رحلة جوية بسبب جائحة كوفيد-19 معالجة أوضاع المسافرين وفق الحالات التالية:

أولاً: في حال اختيار المسافر فسخ التعاقد، تعاد له قيمة التذاكر (خط السير غير المستخدم) حسب وسيلة الدفع.

ثانياً: في حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر، تتاح له إعادة استخدامها أو استردادها، بحسب رغبة المسافر دون دفع أية مبالغ أو رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام أو الاسترداد.

ثالثاً: في حالة قبول (المسافر) إعادة جدولة رحلته، فلا يترتب على ذلك تحصيل أية مبالغ أو رسوم إضافية إذا كانت على نفس خط السير، وإذا طلب المسافر تغيير خط السير، فيحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط دون إضافة أية رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار.