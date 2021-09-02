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"الشؤون الإسلامية": 12 جامعًا في العاصمة الرياض لصلاة الجنائز

في إطار حرص الوزارة على تخفيف الزحام مع استمرار الجائحة

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 12 جامعًا موزعة على أحياء مدينة الرياض، يصلى فيها على الجنائز، بعد تهيئتها وفق الإجراءات الوقائية من كورونا.

وذكرت الوزارة أن الجوامع هي: (جامع الراجحي بالدائري الشرقي، وجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي السلام، وجامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة، وجامع البواردي بحي العزيزية، وجامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وجامع والدة الأمير ماجد بن عبدالعزيز بطريق الحائر، وجامع أم إبراهيم بحي المنصورة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وجامع البابطين بحي الياسمين، وجامع المهيني بحي العارض، وجامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندا).

وأكدت "الشؤون الإسلامية" أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الزحام داخل الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز؛ مراعية في ذلك توزيعها الجغرافي في أحياء العاصمة.

وشددت على أهمية الالتزام التام بكل التعليمات التي قررتها، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا.

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"الشؤون الإسلامية": 12 جامعًا في العاصمة الرياض لصلاة الجنائز
سبق

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 12 جامعًا موزعة على أحياء مدينة الرياض، يصلى فيها على الجنائز، بعد تهيئتها وفق الإجراءات الوقائية من كورونا.

وذكرت الوزارة أن الجوامع هي: (جامع الراجحي بالدائري الشرقي، وجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي السلام، وجامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة، وجامع البواردي بحي العزيزية، وجامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وجامع والدة الأمير ماجد بن عبدالعزيز بطريق الحائر، وجامع أم إبراهيم بحي المنصورة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وجامع البابطين بحي الياسمين، وجامع المهيني بحي العارض، وجامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندا).

وأكدت "الشؤون الإسلامية" أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الزحام داخل الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز؛ مراعية في ذلك توزيعها الجغرافي في أحياء العاصمة.

وشددت على أهمية الالتزام التام بكل التعليمات التي قررتها، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:21 PM

"الشؤون الإسلامية": 12 جامعًا في العاصمة الرياض لصلاة الجنائز

في إطار حرص الوزارة على تخفيف الزحام مع استمرار الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 12 جامعًا موزعة على أحياء مدينة الرياض، يصلى فيها على الجنائز، بعد تهيئتها وفق الإجراءات الوقائية من كورونا.

وذكرت الوزارة أن الجوامع هي: (جامع الراجحي بالدائري الشرقي، وجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي السلام، وجامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة، وجامع البواردي بحي العزيزية، وجامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وجامع والدة الأمير ماجد بن عبدالعزيز بطريق الحائر، وجامع أم إبراهيم بحي المنصورة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وجامع البابطين بحي الياسمين، وجامع المهيني بحي العارض، وجامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندا).

وأكدت "الشؤون الإسلامية" أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الزحام داخل الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز؛ مراعية في ذلك توزيعها الجغرافي في أحياء العاصمة.

وشددت على أهمية الالتزام التام بكل التعليمات التي قررتها، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا.

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