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وزير الرياضة يعلن عن إطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على مباريات الجولة 20

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن إطلاق مسمى شباب العشرين Y20 على الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال "الفيصل" مغرداً من خلال حسابه في "تويتر": شباب وشابات هذا الوطن، لهم دور بارز في مجموعة تواصل شباب العشرين Y20 التي تقودها مسك الخيرية بالتعاون مع "إثراء".

وتزامناً مع هذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الجولة ستفتح مساء اليوم بمواجهتين، تجمع الأولى "التعاون" و"الهلال"، فيما يواجه "النصر" نظيره "الأهلي" في مباراة الكلاسيكو المنتظر.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مسمى شباب العشرين Y20 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يعلن عن إطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على مباريات الجولة 20
سبق

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن إطلاق مسمى شباب العشرين Y20 على الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال "الفيصل" مغرداً من خلال حسابه في "تويتر": شباب وشابات هذا الوطن، لهم دور بارز في مجموعة تواصل شباب العشرين Y20 التي تقودها مسك الخيرية بالتعاون مع "إثراء".

وتزامناً مع هذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الجولة ستفتح مساء اليوم بمواجهتين، تجمع الأولى "التعاون" و"الهلال"، فيما يواجه "النصر" نظيره "الأهلي" في مباراة الكلاسيكو المنتظر.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:27 PM

وزير الرياضة يعلن عن إطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على مباريات الجولة 20

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أحمد سرور - الرياض
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أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن إطلاق مسمى شباب العشرين Y20 على الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال "الفيصل" مغرداً من خلال حسابه في "تويتر": شباب وشابات هذا الوطن، لهم دور بارز في مجموعة تواصل شباب العشرين Y20 التي تقودها مسك الخيرية بالتعاون مع "إثراء".

وتزامناً مع هذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الجولة ستفتح مساء اليوم بمواجهتين، تجمع الأولى "التعاون" و"الهلال"، فيما يواجه "النصر" نظيره "الأهلي" في مباراة الكلاسيكو المنتظر.

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