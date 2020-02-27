وزير الرياضة يعلن عن إطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على مباريات الجولة 20

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن إطلاق مسمى شباب العشرين Y20 على الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال "الفيصل" مغرداً من خلال حسابه في "تويتر": شباب وشابات هذا الوطن، لهم دور بارز في مجموعة تواصل شباب العشرين Y20 التي تقودها مسك الخيرية بالتعاون مع "إثراء".

وتزامناً مع هذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإطلاق مسمى "شباب العشرين Y20" على الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الجولة ستفتح مساء اليوم بمواجهتين، تجمع الأولى "التعاون" و"الهلال"، فيما يواجه "النصر" نظيره "الأهلي" في مباراة الكلاسيكو المنتظر.