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"البنيان": إنجازات نوعية لرفع اسم السعودية عاليًا بين دول العالم وفق رؤية وطنية حكيمة

بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

رفع يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، باسمه وباسم مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها، خالص التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وللشعب الكريم؛ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الغالية، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والنماء والازدهار.

وقال البنيان بهذه المناسبة: يسير الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بإنجازات نوعية متسارعة لرفع اسم السعودية عاليًا بين دول العالم، وفق رؤية وطنية حكيمة، غايتها تحقيق التنمية الشاملة، وبلوغ الريادة العالمية في المجالات كافة.

وأضاف: نحتفل بمرور خمس سنوات مباركة، حفلت بالعديد من المكتسبات المميزة، والإنجازات الكبيرة، ومن ذلك تطوُّر القطاع الصناعي في السعودية، وفي مقدمته صناعة البتروكيماويات، التي حظيت - ولا تزال - بعناية كريمة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لتكون هذه الصناعة داعمًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، ومحفزًا قويًّا لتنمية الاستثمار من داخل السعودية وخارجها؛ لتواصل تحقيق المنجزات لتعزيز ريادة السعودية في صناعة البتروكيماويات إقليميًّا وعالميًّا.

وسأل البنيان المولى سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ للوطن أمنه ونماءه.

الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنيان": إنجازات نوعية لرفع اسم السعودية عاليًا بين دول العالم وفق رؤية وطنية حكيمة
سبق

رفع يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، باسمه وباسم مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها، خالص التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وللشعب الكريم؛ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الغالية، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والنماء والازدهار.

وقال البنيان بهذه المناسبة: يسير الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بإنجازات نوعية متسارعة لرفع اسم السعودية عاليًا بين دول العالم، وفق رؤية وطنية حكيمة، غايتها تحقيق التنمية الشاملة، وبلوغ الريادة العالمية في المجالات كافة.

وأضاف: نحتفل بمرور خمس سنوات مباركة، حفلت بالعديد من المكتسبات المميزة، والإنجازات الكبيرة، ومن ذلك تطوُّر القطاع الصناعي في السعودية، وفي مقدمته صناعة البتروكيماويات، التي حظيت - ولا تزال - بعناية كريمة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لتكون هذه الصناعة داعمًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، ومحفزًا قويًّا لتنمية الاستثمار من داخل السعودية وخارجها؛ لتواصل تحقيق المنجزات لتعزيز ريادة السعودية في صناعة البتروكيماويات إقليميًّا وعالميًّا.

وسأل البنيان المولى سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ للوطن أمنه ونماءه.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:21 PM

"البنيان": إنجازات نوعية لرفع اسم السعودية عاليًا بين دول العالم وفق رؤية وطنية حكيمة

بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، باسمه وباسم مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها، خالص التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وللشعب الكريم؛ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الغالية، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والنماء والازدهار.

وقال البنيان بهذه المناسبة: يسير الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بإنجازات نوعية متسارعة لرفع اسم السعودية عاليًا بين دول العالم، وفق رؤية وطنية حكيمة، غايتها تحقيق التنمية الشاملة، وبلوغ الريادة العالمية في المجالات كافة.

وأضاف: نحتفل بمرور خمس سنوات مباركة، حفلت بالعديد من المكتسبات المميزة، والإنجازات الكبيرة، ومن ذلك تطوُّر القطاع الصناعي في السعودية، وفي مقدمته صناعة البتروكيماويات، التي حظيت - ولا تزال - بعناية كريمة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لتكون هذه الصناعة داعمًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، ومحفزًا قويًّا لتنمية الاستثمار من داخل السعودية وخارجها؛ لتواصل تحقيق المنجزات لتعزيز ريادة السعودية في صناعة البتروكيماويات إقليميًّا وعالميًّا.

وسأل البنيان المولى سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ للوطن أمنه ونماءه.

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